-İKİ İSRAİL ASKERİNE RÜTBE İNDİRME CEZASI TEL AVİV (A.A) - 21.11.2010 - İsrail'in yaklaşık iki yıl önce Gazze Şeridi'nde düzenlediği ve "Dökme Kurşun Operasyonu" adı verilen saldırılar sırasında, Filistinli bir çocuğu "kalkan" olarak kullanan iki İsrailli askere, rütbe indirme ve 3'er ay tecilli hapis cezası verildi. İsrail askeri mahkemesi, bomba bulunduğundan şüphelendikleri bir çantayı Gazzeli bir çocuktan açmasını isteyen Givati tugayının iki askerini, bir ay önceki duruşmada "yakışıksız davranmak ve yetkilerini aşmaktan" suçlu bulmuştu. Kıdemli çavuş rütbesindeki askerlerin cezaları bugünkü duruşmada açıklandı. Askeri mahkeme, kıdemli çavuşların rütbelerini çavuşa indirirken, ayrıca her birine 3 ay süreyle hapis cezası verdi. Ancak, sanıkların askerliğe devam etme yönündeki talepleri göz önünde bulundurularak şartlı tahliyelerine ve cezalarının ertelenmesine karar verildi. Mahkemenin bu kararı, askerler ve yakınları tarafından sevinçle karşılandı. İsrail ordusu, aramalar ve takip sırasında insanların canlı kalkan olarak kullanılmasını yasaklıyor. Askeri mahkemeye yansıyan olay, Ocak 2009'da, Gazze kentinin Tel El Hava mahallesinde meydana gelmişti. Şu anda 11 yaşında olan Gazzeli çocuğa açtırılan şüpheli çantadan korkulacak bir şey çıkmamıştı.