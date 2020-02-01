T24 LogoT24 Logo
Gündem

İki işçiye mezar olan ruhsatsız maden ocağının sahibi tutuklandı

Zonguldak'ta bir maden ocağında meydana gelen göçük sonucunda iki işçi hayatını kaybetmişti

01 Şubat 2020 19:35

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, ruhsatsız işletilen ve 2 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağının sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bölüm Mahallesi'ndeki maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçinin hayatını kaybettiği göçükle ilgili ocağı işlettiği iddia edilen ve olay günü gözaltına alınan O.A., emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından ekipler tarafından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşına çıkan O.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

ETİKETLER

zonguldakmadengöçük
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24