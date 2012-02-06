İki işadamının kavgasında babasını ölümden kurtardı

T24 - İşadamı Korkmaz Yiğit alacak yüzünden İlhan Karadeniz ile yumruk yumruğa kavga etti. Karadeniz, Korkmaz Yiğit’in Ulus’taki ofisini basınca ortalık birbirine girdi. Karadeniz’in silahını Mert Yiğit engelledi.



Elif Altın'ın Vatan'daki özel haberine göre; TMSF tarafından 1998 yılında el konulan BankEkspres’in eski sahibi işadamı Korkmaz Yiğit Bodrum’da ev satın aldığını ancak evi teslim etmeyince parayı geri istediğini buna rağmen parasını tahsil edemediğini öne süren işadamı İlhan Karadeniz iki adamını da yanına alarak üç oğlu ile birlikte toplantı halinde olan Korkmaz Yiğit’in Ulus’taki ofisini bastı. O sırada oğulları şikayetçi- şüpheli Mert Yiğit ile diğer oğulları Kahraman ve Murat Yiğit ile toplantı halinde olan Kahraman Yiğit arasında husumet bulunan İlhan Karadeniz’i karşısında gördü. İlhan Karadeniz odaya girer girmez Korkmaz Yiğit’e hakaret edince Korkmaz Yiğit de “ulan sen kimsin ki bana cumaya kadar mühlet veriyorsun. Ben bu evi istediğim zaman satarım. İstediğim zamanda paranı veririm” diye cevap verdi.

Mert engelledi



Daha sonra her iki tarafta birbirine yumruk atarak yaraladı. Daha sonra belinden çıkardığı silahını Korkmaz Yiğit’e doğru doğrultmaya çalışan İlhan Karadeniz’i ise Korkmaz Yiğit’in oğlu Mert kolundan tutarak engelledi. Bunun üzerine İlhan Karadeniz, Mert Yiğit’in şakağına bir yumruk attı. Ofis çalışanları ve korumanın duruma müdahale etmesiyle taraflar ayrıldı.

Tehditten yargılanacaklar



İddianamede İlhan Karadeniz hakkında “silahla tehdit, hakaret ve kasten yaralama” suçlarından 3 yıldan 9,5 yıla kadar hapis, Korkmaz Yiğit hakkında, “tehdit, hakaret ve kasten yaralama” suçlarından 7,5 aydan 4 yıla kadar, Mert Yiğit hakkında ise “kasten yaralama” suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şüpheliler önüzdeki günlerde Asliye ceza Mahkemesi’nde yargılanacaklar.

Oğlunun Korkmaz Yiğit’i İkinci kez kurtarışı



Daha önce de alacak meselesi yüzünden araları açılan işadamları, davalık olmuştu. İlhan Karadeniz Korkmaz Yiğit’in Beşiktaş’taki evini basmış, tabancasını çekerek, Yiğit’e yöneltmiş ancak o sırada devreye Mert Yiğit (solda) girerek Karadeniz’in tetiğe basmasına engel olarak babasını kurtarmıştı.

