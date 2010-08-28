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Dünya

İki İran uçağı acil iniş yaptı!

İki İran yolcu uçağı, motor arızası nedeniyle dün İstanbul Atatürk Havalimanı’na arka arkaya acil iniş yaptı...

28 Ağustos 2010 03:00

T24 - İki İran yolcu uçağı, motor arızası nedeniyle dün İstanbul Atatürk Havalimanı’na arka arkaya acil iniş yaptı. Uçaklar havalimanında heyecanlı dakikalar yaşanmasına neden oldu.

İran hava yolu şirketlerine ait 2 yolcu uçağı, motor arızası nedeniyle dün İstanbul Atatürk Havalimanı’na arka arkaya acil iniş gerçekleştirdi. Saat 09.45’te Mahan Air’e ait Airbus A300 tipi uçakta Tahran-Düseldorf seferini yaparken Atatürk Havalimanı kontrol sahasındaki uçuşu sırasında motor arızası meydana geldi. 

209 yolcu ve 18 mürettebat taşıyan uçakta sol motorda alev uzaması görülmesi nedeniyle pilotlar uçağı saat 10.02’de Atatürk Havalimanı’na indirdi. Mahan Havayolları’na ait uçağın acil inişinden bir saat sonra bu kez İran Havayolları’na ait Tahran-Stockholm seferini yapan Airbus A300 tipi uçakta motor arızası meydana geldi. 


236 yolcu taşıyordu

Bulgaristan hava sahasına girerken meydana gelen arıza nedeniyle uçağın pilotları, Atatürk Havalimanı’ndaki Hava Trafik Kontrol Merkezi ile temasa geçerek İstanbul’a dönmek istediklerini bildirdi. 236 yolcu ve mürettebat taşıyan ikinci uçak Atatürk Havalimanı’na 11.09’da indi.


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