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Dünya

İki İngiliz bankasına kara para incelemesi

HSBC ve Standard Chartered'ın, Güney Afrika kaynaklı kara para transferlerine aracılık ettiği yönündeki iddialara ilişkin inceleme başlatılacağı bildirildi

19 Ekim 2017 21:07

İngiliz siyasetçi Philip Hammond İşçi Partisi’nin eski milletvekillerinden Peter Hain’in iki İngiliz bankasının yasadışı işlem yapmış olması ihtimaline karşı incelenmesi gerektiği düşüncesini meclise taşıdı.

Financial Times’ın haberine göre, HSBC ve Standard Chartered'ın, Güney Afrika kaynaklı kara para transferlerine aracılık ettiği yönündeki iddialara ilişkin inceleme başlatılacağı bildirildi.

Güney Afrika’da yaşanan, devlet işlerine müdahale skandalının merkezinde olan Gupta Ailesi, Başkan Zuma ile olan yakın ilişkileriyle tanınıyor.

 

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