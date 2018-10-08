İki ilde silah kaçakçılarına operasyon: 11 gözaltı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) - AMASYA merkezli iki ilde silah kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri tarafından, \'Yasa dışı silah ticareti\' yapıldığı iddiasıyla Amasya ve İstanbul\'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. İstanbul\'da 1, Amasya merkezde 1, Suluova ilçesinde 1 ve Merzifon ilçesinde 8 olmak üzere toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Polis operasyonda ele geçirdiği 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 72 adet 9 mm çapında dolu mermi ve 2 adet tabanca şarjörüne el koydu. Firari olan 1 kişinin yakalanması için ise çalışma başlatıldığı belirtildi.

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