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3 ilde okullara kar tatili

Van ve Ağrı merkezde 5 Şubat günü okullar tatil edildi

04 Şubat 2020 19:05

Erzincan, Van ve Ağrı'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde okullarda 5 Şubat günü tatil ilen edildi.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okulların yarın (5 Şubat 2020) itibariyle 1 gün süreyle tatil edildiği, engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Ağrı il merkezine bağlı köylerdeki okullar, 5 Şubat Çarşamba günü tatil edildi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 05 Şubat Çarşamba günü okulların tatil edildiğini belirtti.

Bazı ilçelerde de okullar tatil

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesindeki okulların ve Sivas’ın Zara ilçesinde de taşımalı eğitim yapan okulların bir günlüğüne tatil edildiği açıklanmıştı. Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle Erzincan’ın Refahiye ilçesi, Ağrı’nın Hamur ilçesinde ve Bingöl’ün Karlıova ilçesinde eğitime bir gün ara verilmişti. Ayrıca  Tunceli’nin Ovacık ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

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