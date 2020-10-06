İki ilde, bir mahalle ve bir köy karantinaya alındı

Balıkesir'de bir mahalle ve Giresun'da bir köyde, Koronavirüsü tedbirleri kapsamında karantina uygulanacak.

Koronavirüsü salgını nedeniyle Balıkesir'de bir mahallenin karantinaya alınmasına karar verildi.

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada, Altıeylül ilçedien bağlı Ovaköy Mahallesi'nde Koronavirüs vakaları ve çok sayıda temaslı kişi tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, “Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen mahalle, İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla 06.10.2020 tarihi saat 18.00'den itibaren karantina altına alınmıştır” denildi.

Giresun'un Çamoluk ilçesinde de Kaledere köyü karantinaya alındı.

Çamoluk Kaymakamlığı'nın internet sitesinden duyurulan İlçe Hıfzıssıhha Meclisi kararında köye giriş ve çıkışların ikinci bir karara kadar durdurulduğu belirtildi.