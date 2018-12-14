İki iddianame: Sözcü'yü FETÖ kurdu; FETÖ, Sözcü'yü ele geçirme talimatı verdi

Sözcü gazetesi, yazar ve yöneticilerinin “FETÖ’ye yardım etmek”le suçlandığı iddianamelerdeki çelişkiyi yazdı. Buna göre bir iddianamede Sözcü gazetesini ‘FETÖ’nün kurduğu öne sürülürken diğer iddianamede ‘FETÖ’nün Sözcü gazetesini ele geçirme talimatı verdiği öne sürülüyor.

Sözcü’den Aytunç Erkin’in haberi şöyle:

Yazarlarımız ve yöneticilerimizin “FETÖ'ye yardım etmekle” suçlandığı yeni SÖZCÜ iddianamesinde bir çelişki daha ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 61 sayfalık iddianamenin 56'ncı sayfasında şu ifadeler kullanılmış: “…Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen kovuşturmaya konu iddianamede geçen Gizli Tanık Bulut'un bir kısım beyanlarında, örgütün medya yapılanmasının etkin kişilerinden Hidayet Karaca'nın talimatıyla Cumhuriyet-SÖZCÜ gazetelerine sızılması ya da ele geçirilmesinin belirtildiği…” Yani, iddianamenin tamamında SÖZCÜ'nün FETÖ tarafından kurulduğu iddia ediliyor ama sonrasında örgüt yöneticisinden ‘sızın-ele geçirin' talimatı ‘Sonuç ve Talep' bölümüne konuluyor!

Geçen ekim ayında İstanbul Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren tarafından hazırlanan ve mahkemenin kabul ettiği 73 sayfalık iddianamenin 70'inci sayfasında da şu tespit yapılmıştı: “… SÖZCÜ Gazetesi'nin şekli olarak FETÖ'nün karşısında bir düşünce ve yayın politikasına sahip olduğu… Ancak örgütün son derece sınırlı kişi-kişilerin bilebileceği gizlilik içerisinde ve ileride kullanılabilme ihtimaline binaen şüpheli Burak Akbay aracılığıyla kurdurduğu…” Savcı bir sayfa sonra ise yani 71'inci sayfada ise farklı düşünüyor: “… İlerleyen aşamalarda örgüt ile Burak Akbay'ın amaçta birleşmiş olmalarının da mümkün olduğu…” Savcı, 70 ve 71'inci sayfalarda “SÖZCÜ'yü FETÖ kurdurdu ya da sonradan ilişki kuruldu” çelişkisini yaşarken 72'nci sayfada Fetullahçı Terör Örgütü'nün kendi kurdurduğu gazeteye sızılması talimatı verdiğini söylüyor. Soru şu: Hangi örgüt kendi kurdurduğu gazeteye sızar?