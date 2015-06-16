T24 LogoT24 Logo
Gündem

İki HDP anketörü bıçaklandı

Merve Tekin'i ayağından Mahmut Çelik'i baldırından bıçaklayan saldırganlar saldırı ardından kayıplara karıştı

16 Haziran 2015 00:14

HDP için anketörlük yapan Merve Temkin (26) ve Mahmut Çelik (38) Ankara’daki HDP Genel Merkezi’nin yüz metre ilerisindeki ara sokakta kimliği belirsiz kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı.

Merve Tekin'i ayağından Mahmut Çelik'i baldırından bıçaklayan saldırganlar saldırı ardından kayıplara karıştı.

Olayın ardından çok sayıda polis bölgeye sevk edildi. Güvenlik kamera görüntüleri toplatıldı. Olay yerinde inceleme yapıldı. Polis görüntülerinden saldırganların görüntülerine ulaşıldı. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

ETİKETLER

bıçaklamabıçakhdpankarahaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24