İki HDP anketörü bıçaklandı

HDP için anketörlük yapan Merve Temkin (26) ve Mahmut Çelik (38) Ankara’daki HDP Genel Merkezi’nin yüz metre ilerisindeki ara sokakta kimliği belirsiz kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı.

Merve Tekin'i ayağından Mahmut Çelik'i baldırından bıçaklayan saldırganlar saldırı ardından kayıplara karıştı.

Olayın ardından çok sayıda polis bölgeye sevk edildi. Güvenlik kamera görüntüleri toplatıldı. Olay yerinde inceleme yapıldı. Polis görüntülerinden saldırganların görüntülerine ulaşıldı. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.