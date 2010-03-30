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Dünya

İki havayolu şirketi kara listeye alındı

30 Mart 2010 21:38

T24- AB Komisyonu, uluslararası standartlara uymayan havayollarına 2006 yılında başlattığı kara liste uygulamasını bugün 13. kez gözden geçirerek Sudan ve Filipin'in tüm havayoları şirketlerini kara listeye aldı.

AB'den yapılan açıklamada Sudan ve Filipin'e ait havayollarının Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün güvenlik uyarısı üzerine kara listeye alındıkları belirtildi.

Yetersiz denetlenme ve ciddi kazaların meydana gelmesi sebeplerini göstererek İran Air'in sadece belli modellerle Avrupa'ya  sefer düzenlemesine izin verileceği belirtilirken daha önce yasaklanan Kuzey Kore havayolu şirketi Air Koryo ile Angola havayolu TAAG'ın koşullu olarak AB'ye sefer başlatmalarına izin verildiğini duyurdu.

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