İki hakem arasındaki kavga olaylı bitti

T24 - U 19 kategorisinde oynanan Kartal-Kasımpaşa maçında orta hakem Erhan Gülmüş, yardımcısı Şener Köse’nin verdiği kararları beğenmeyince ikili küfürleşip kavga etti. Mücadele yarıda kaldı.



Böylesi ne görüldü ne de duyuldu...Orta hakem Erhan Gülmüş, kendi verdiği kararların tersinde bayrak kaldırdığı için yardımcısı Şener Köse’yi tekme-tokat dövünce U 19 kategorisinde oynanan Kartal-Kasımpaşa maçı yarım kaldı. Türkiye Gazetesi’nden Ömer Faruk Ünal’ın haberine göre, 13 Ocak Çarşamba Günü Kartal Bulvar Stadı’nda yaşanan olay şöyle gelişti:



Karşılaşmanın 9. dakikasındaki taç atışında kıdemli yardımcı Şener Köse topu Kartal’a verir. Orta hakem Erhan Gülmüş ise tam tersi kararla topun Kartallı sporculardan çıktığını belirtip topu oyuna sokması için Kasımpaşalılar’a iletir. İki hakem arasında gerilime neden olan bu olaydan 1 dakika sonra aynı çizgiden top bir kez daha taça çıkar. İki hakem yine ters karar verince antrenörlerin tepkisiyle karşılaşırlar.



'Bayrağı bırak git'



Bunun üzerine orta hakem Gülmüş yardımcısının yanına gelir ve “Şener bayrağı bırak ve git. Görev yapmanı istemiyorum” der. Yardımcı Köse ise “Niye bırakacak mışım ki? Göreve devam ediyorum” yanıtını verir. Gülmüş de “Sen bırakmıyorsan ben bırakıyorum” deyip soyunma odasının yolunu tutar. Zorunlu olarak diğer iki hakem de soyunma odasına giderler ve olanlar orada olur. Orta hekem ve yardımcısı soyunma odasında ağıza alınmayacak küfürler edip birbirlerinin üzerine yürürler. Olay soyunma odasının dışına taşar, tekmeler tokatlar havada uçuşur, araya iki takım antrenörü ve genç futbolcular girer. Ardından maçın gözlemcisi İl Hakem Kurulu’nu telefonla arayıp durumu bildirir. Kurul maçın tek hakemle tamamlanmasını ister ancak iki takım devam etmek istemez ve maç yarıda kalır..



Hakemlere ağır ceza yolda



Olay sonrasında Disiplin Kurulu’na sevkedilen Erhan Gümüş ile Şener Köse’nin hakemlik hayatları tehlikeye girdi. İki hakem 3 ay ve üzeri hak mahrumiyeti cezası almaları halinde bir daha resmi olarak düdük çalamayacaklar. Yarıda kalan maçla ilgili kararı ise federasyon verecek. Maçın hiç oynanmamış gibi baştan başlaması da mümkün, kaldığı yerden devam etmesi de.





İşte iki hakem arasındaki diyalog



Erhan Gülmüş: Görev yapmanı istemiyorum, bayrağı bırak ve git.

Şener Köse: Niye bırakacak mışım? Ben görevime devam edeceğim.

Erhan Gülmüş: Peki sen bırakmıyorsan, ben bırakıyorum.