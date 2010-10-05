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Dünya

İKİ HAFTADA KAYBOLUYOR ANKARA (A.A)

05 Ekim 2010 15:29

-İKİ HAFTADA KAYBOLUYOR ANKARA (A.A) - 05.10.2010 - İngiltere'de her iki haftada bir türün yok olduğu bildirildi. İngiliz basınında çıkan habere göre, Oxford Üniversitesinin araştırmasında, likenler, mikrobik sümüksüler ve yosunlar gibi türler incelendi. Araştırmada, son iki asırdır her yıl, ülkedeki 60 bin türün yüzde 5'inin yeryüzünden kaybolduğu belirtildi. Türlerin yok olması sürecinin bu hızla devam etmesi, İngiltere'de yılda 26 türün soyunun tükenmesi anlamına eliyor. Birleşik Krallığın tümünde ise hemen her hafta bir türün yok olduğu, bunun da yılda 40 türe tekabül ettiği belirtildi. Araştırmada ayrıca, türlerin soyunun tükenmesinin en iyi göstergesinin kuşlar olduğu hatırlatılarak, kuş türlerindeki kayıplar üzerine yapılacak araştırmaların, dünyanın ücra köşelerindeki tür kayıplarının ölçülmesini sağlayabileceği belirtildi. Mart ayında yayımlanan bir raporda da İngiltere'de 1800'den beri 500 kadar türün yok olduğu bildirilmişti.

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