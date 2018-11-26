"İki haftada 140'dan fazla firma konkordato ilan etti: Plandan 40 milyar lira şimdiden sapılmış!"

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, son iki haftada 140'dan fazla firmanın konkordato ilan ettiğini işaret etti. Öte yandan, yazar, Yeni Ekonomi Programı adıyla açıklanan planında kaynağın 62 milyar lira belirtildiğini, 2019 bütçesinde ise 103 milyar liraya çıkarıldığını, plandan şimdiden 40 milyar lira sapıldığını savundu.

Murat Muratoğlu, krizin Türkiye'nin yaşadığı diğer ekonomik krizlerden farkının ülkeyi yönetenler tarafından kabul edilmemesi olduğunu belirterek, "Tam 16 yıldır kimler neler yedi… Artık hayvan terli… Terli terli yem yer mi?" dedi. Yazar, Mediar Araştırma'nın 'Ekonomik bir kriz içinde olduğumuzu düşünüyor musunuz?' sorusuna ankete katılanların yüzde 77.86‘sının 'evet' dediğini kaydetti.

"Peki, bu firmalar neden taklaya geldi?"

Son iki haftada 140'dan fazla firmanın konkordato ilan ettiğini bildiren Murat Muratoğlu, "Dolar düştü. Faiz indi. Peki, bu firmalar neden taklaya geldi? Faizleri arttır. Merkez Bankası'nı sok piyasalara… Piyasada para bırakma… Para piyasalarında işlem yaptırma… Teminat oranlarını arttır, döviz alanları sıkıştır. Kaldıraçlı işlemleri yasakla… Dövizi suni olarak bastır aşağıya…"vurgusu yaptı.

"Yok, veriyor diyorsa ulaşsın bana..."

Emirle kredi faizleri düştüğünü ancak kredi verilmediğini savunan Muratoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Yüzde 25'lerin altına inen kredi faiz oranlarının gerilemeye devam edeceğini" açıkladığını hatırlatarak, "Tamam da bankalar kredi vermiyor ki! Yok, veriyor diyorsa ulaşsın bana, yüzde 25 ile kredi veren bankaya taahhüt ediyorum sınırsız müşteri bulacağıma…" diye yazdı.

"Plandan 40 milyar lira şimdiden sapılmış!"

Bütçenin gelir hedefinin tutmayacağını vurgulayan yazar, geçen ay Yeni Ekonomi Programı adıyla açıklanan plana göre 2019 yılı sosyal harcamaları için ayrılan kaynağın 62 milyar lira olduğunu ancak hazırlanan 2019 bütçesinde 103 milyar liraya çıkarıldığını dolayısıyla plandan şimdiden 40 milyar lira sapıldığına dikkati çekti.

Murat Muratoğlu'nun "Bizde krizin gerçeği var sendeki yalan!" başlığıyla (26 Kasım 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz