İki hafta süren grev sonuç verdi; tarım işçilerine yüzde 52 zam

Güney Afrika hükümeti, tarım işçilerinin maaşlarına yüzde 52 oranında zam yaptığını açıkladı.

Güney Afrika Çalışma Bakanı Mildred Oliphant, tarım işçilerinin maaşlarının 1 Mart itibariyle günlük 5,75 avrodan 8,75 avroya çıkarılacağını duyurdu.

Tarım sektöründe genelde üzüm bağlarında çalışan işçiler ocak ayı başında günlük ücretlerinin artırılması için protesto gösterileri düzenlemiş, günlük ücretin en az 12,50 avroya çıkarılmasını talep etmişti.

Gev iki hafta sürmüştü

İki haftalık grevde 50 işçi göz altına alınmış ve en az 1 kişi yaşamını yitirmişti.

Protestolara öncülük eden büyük çoğunluğu Cape Town'un batısında 3 bin işçi, uzun yıllar çiftliklerde çalışmalarına karşın oldukça düşük ücretlere geçici işçi statüsünde kabul görüyordu.

Geçen yıl da benzer şekilde yaşanan protestolarda iki kişi hayatını kaybetmişti.