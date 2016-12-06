İki hafta önce faizi artıran Merkez Bankası'ndan "Temkinli duruş sürdürülecek" mesajı

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "Para politikasında temkinli duruş sürdürülecek" mesajı verdi. Merkez, Türk lirasının dolar karşısındaki tarihi değer kayıplarının ardından iki hafta önce 24 Kasım 2016'da faizi yarım puan artırmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ise Merkez'in kararına tepki göstererek faizin düşürülmesi yolunda çağrı yapmıştı.

"Elimizdeki tüm araçları uygun bileşimle kullanmaya devam ediyoruz" diyen Murat Çetinkaya, "MB olarak para politikası duruşumuz enflasyon görünümüne karşı sıkı, finansal istikrarı destekleyici, likiditeyi dengeleyici" ifadesini kullandı.

"Enflasyon üzerinde etkili olacağını değerlendiriyoruz"

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "2017 Para ve Kur Politikası" toplantısında bir konuşma yaptı. Döviz kurundaki dalgalanmanın 2017'de enflasyona etkisi olup olmayacağıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Yakın dönemde yaşanan döviz kuru hareketlerinin 2017 yılı birinci çeyreğinden itibaren enflasyon üzerinde etkili olacağını değerlendiriyoruz. Ancak bu etkinin büyüklüğü ve zamanlaması, iktisadi faaliyet, kur oynaklığı, beklentiler gibi birçok faktöre bağlı olarak şekillenecektir. Son dönemdeki döviz kuru gelişmeleri ve vergi ayarlamalarına rağmen gıda fiyatlarındaki olumlu görünüm ve iç talepteki ılımlı seyir nedeniyle yüzde 7,5 olan 2016 yıl sonu enflasyon tahminimizi korumaktayız."

2017 Para ve Kur Politikası metninde ise döviz kuruyla ilgili, "Uygulanmakta olan döviz kuru rejiminde TCMB'nin nominal ya da reel herhangi bir kur hedefi bulunmamaktadır. Bununla birlikte TCMB, finansal istikrara yönelik riskleri sınırlamak amacıyla Türk lirasının iktisadi temellerle uyumlu olmayan bir şekilde aşırı değerlenmesine veya aşırı değer kaybına karşı kayıtsız kalmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

"Kurda dengenin nerede oluşacağı belli değil"

(Döviz kuru) Yeni dengenin nerede oluşacağı henüz belli değil, şokun bir bölümünün geri alınma olasılığı da var. Geçmiş yıllarda benzer dönemi farklı saiklerle yaşadık. Bu dönemlerde yüksek frekanslı tedbirler beklenmemesi gerekir. Gelişmeleri dikkatle değerlendirip şokların geçiciliği, kalıcılığı ve ana trendler üzerindeki etkilerini yorumladıktan sonra Merkez Bankası gerekirse tüm araçlarıyla adım atmaya devam eder. Önümüzdeki dönemde de döviz kuru gelişmelerine bakışımız bu çerçevede şekillenecektir.

"Temkinli duruş sürecek"

Para politikasında temkinli duruş sürdürülecek. Elimizdeki tüm araçları uygun bileşimle kullanmaya devam ediyoruz. MB olarak para politikası duruşumuz enflasyon görünümüne karşı sıkı, finansal istikrarı destekleyici, likiditeyi dengeleyici.