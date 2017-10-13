T24 LogoT24 Logo
Gündem

İki hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, kavşakta iki hafif ticari aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

13 Ekim 2017 13:05

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de, kavşakta iki hafif ticari aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 00.15 sıralarında, Barbaros Mahallesi Troia Caddesi\'ndeki Anadolu Hastanesi Kavşağı\'nda meydana geldi. Gökhan Yalçın yönetimindeki 39 LJ 766 plakalı hafif ticari araçla, İbrahim Tüfekçi\'nin kullandığı 17 AL 357 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada sürücü Yalçın, yanındaki Mert Güven ile diğer araçta bulunan İlknur Bingül yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mert Güven\'in öldüğü belirlendi. Kazada yaralanan Yalçın ve Bingül ise ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Mert Güven\'in cesedi Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisi görünce kaza yerinden ayrıldığı belirtilen sürücü İbrahim Tüfekçi\'nin yakalanması için çalışma başlatıldığı, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa SUİÇMEZÇANAKKALE DHAKazaBarbaros Mahallesi Troia Caddesi Anadolu Hastanesi KavşağıGökhan YalçınLJTüfekçiALKazadaYalçınMert GüvenBingülDevlet HastanesiPolisiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24