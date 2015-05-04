İki günlük tatilden dönen aile, yatak odasında ceset buldu!

Kocaeli'nin Kartepe İlçesi’nde 2 günlük hafta sonu tatillerini yakınlarının evinde geçiren aile fertleri evlerine döndüklerinde yatak odalarında hiç tanımadıkları birinin cesediyle karşılaştı. Polis, eve açık pencereden girdiği tespit edilen uyuşturucu bağımlısı 19 yaşındaki Ünal Gümüş’ün ölümüyle ilgili polis araştırma başlattı.

Olay, Kartepe İlçesi Bahçelievler Mahallesi Kalıcı Konutlar'da dün meydana geldi. İki günlük haftasonu tatillerini Akşeme sahilinde bulunan yakınlarının evlerinde geçiren H.G. ailesi fertleri dün gece eve döndüklerinde yatak odalarında tanımadıkları birinin cesediyle karşılaştılar. Bir anda hiç beklemedikleri manzara karşısında şoke olan aile yatan genci kaldırmak istemelerine rağmen başarılı olamayınca, hemen ambülans ve polisi arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri bu kişinin öldüğünü tespit etti.

DHA'da yayımlanan habere göre, polis ekipleri yaptıkları incelemede bu kişinin açık olan arka odanın penceresinde içeri girdiğini tespit etti. Yapılan araştırmalarda ölenin Ünal Gümüş olduğu tespit edilirken, bu kişinin uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenildi. Gümüş’ün cesedi olay yerindeki inceleme ardından otopsi işlemleri için İzmit Asri Mezarlık morguna kaldırıldı. Polis ekipleri soruşturma başlattı.