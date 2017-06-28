İki günlük maçta kazanan Çağla Büyükakçay

Sezonun üçüncü Grand Slam'i Wimbledon'da tek kadınlar elemesi ilk turunda korta çıkan Çağla Büyükakçay, şiddetli yağmur sebebiyle iki günde tamamlanan maçı 2-1 kazanarak adını ikinci tura yazdırdı. Tek kadınlar elemelerinin ilk turunda Büyük Britanyalı Harriet Dart ile karşılaşan Büyükakçay, Harriet Dart'ı 4-6, 6-3 ve 9-7'lik üç setle eleyerek ikinci tura kaldı.

Eurosport'ta yer alan habere göre; elemelerin ilk gününde başlayan karşılaşmanın ilk setini dünya 277 numarası Harriet Dart etkili servisleri sayesinde 6-4 kazandı. İkinci setteki uzun rallilerde ayakta kalan taraf olan Çağla Büyükakçay 6-3 ile seti hanesine yazdırdı ve setlerde durumu 2-2'ye getirdi.

Final setinde durum 4-4'ken Londra'da başlayan yoğun yağış nedeniyle karşılaşma bugüne ertelendi. Yarıda kaldığı yerden devam eden maçta 20 yaşındaki Dart iyi başlayan taraf oldu ve galibiyetin kıyısına geldi. Sette durum 6-7'yken rakibinin iki maç puanını çeviren Çağla Büyükakçay skoru eşitledi ve kalan iki sette rakibinin basit hatalarından faydalanarak 9-7 ile ikinci tura kalan taraf oldu.

2 saat 33 dakika süren karşılaşma sonunda korttan zaferle ayrılan dünya 175 numarası Çağla Büyükakçay'ın ikinci turdaki rakibi Rus tenisçi Anastasia Potapova.