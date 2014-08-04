İki gündür yağan yağmur İstanbul barajlarını nasıl etkiledi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dün ve önceki geceki yağmurla İstanbul barajlarının durumunu açıkladı. Şiddetli yağış nedeniyle İstanbul genelinde önemli bir aksaklık yaşanmadığının iddia edildiği açıklamaya göre, yağışla barajlara giden su miktarı, İstanbul’un on günlük su ihtiyacını karşıladı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, açıklamada su havzalarına yağan yağmur miktarları ise şöyle belirtildi:

Baraj Yağış Miktarı (kg/metrekare)

Ömerli 25

Darlık 10

Elmalı 17

Terkos 15

Alibeyköy 61

Çekmece 3

Sazlıdere 5

Yeşilçay 73

Melen 4