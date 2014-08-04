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İki gündür yağan yağmur İstanbul barajlarını nasıl etkiledi?

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, şiddetli yağış nedeniyle İstanbul genelinde önemli bir aksaklık yaşanmadı

04 Ağustos 2014 13:05

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dün ve önceki geceki yağmurla İstanbul barajlarının durumunu açıkladı. Şiddetli yağış nedeniyle İstanbul genelinde önemli bir aksaklık yaşanmadığının iddia edildiği açıklamaya göre, yağışla barajlara giden su miktarı, İstanbul’un on günlük su ihtiyacını karşıladı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, açıklamada su havzalarına yağan yağmur miktarları ise şöyle belirtildi:

Baraj Yağış Miktarı (kg/metrekare)

Ömerli  25 
Darlık  10 
Elmalı  17
Terkos  15
Alibeyköy  61
Çekmece  3      
Sazlıdere  5      
Yeşilçay  73      
Melen  4  

 

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