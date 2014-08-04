İki gündür yağan yağmur İstanbul barajlarını nasıl etkiledi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dün ve önceki geceki yağmurla İstanbul barajlarının durumunu açıkladı. Şiddetli yağış nedeniyle İstanbul genelinde önemli bir aksaklık yaşanmadığının iddia edildiği açıklamaya göre, yağışla barajlara giden su miktarı, İstanbul’un on günlük su ihtiyacını karşıladı.
Hürriyet’te yer alan habere göre, açıklamada su havzalarına yağan yağmur miktarları ise şöyle belirtildi:
Baraj Yağış Miktarı (kg/metrekare)
Ömerli 25
Darlık 10
Elmalı 17
Terkos 15
Alibeyköy 61
Çekmece 3
Sazlıdere 5
Yeşilçay 73
Melen 4