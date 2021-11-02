İki gündür iklim değişikliği ile mücadele konuşmaları yapan Boris Johnson, Glasgow'dan Londra'ya özel uçakla dönüyor

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İki gündür dünya liderlerine sera gazı emisyonlarını azaltmaları için çağrıda bulunan Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın Glasgow'daki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'ndan (COP26) Londra'ya tren yerine uçakla döneceği belirtildi.

The Guardian, Johnson'ın bu karar nedeniyle diğer ülkeler tarafından 'ikiyüzlülükle' suçlanabileceğini ifade etti.

Johnson, gelişen ülke liderlerine yaptığı konuşmada, ''İklim değişikliği ile mücadelede harekete geçmeden sadece konuşmak anlamsızdır'' demişti.

Johnson'ın sözcüsü, Başbakan'ın aldığı kararı savunarak uçağın 'sürdürülebilir yakıt' kullandığını ve normal bir uçağın yarısı kadar emisyona sebep olduğunu iddia etti. Uçak, bu senaryoda bile trenden daha fazla emisyona sebep oluyor.

Sözcü, ''Başbakanın ülkenin içinde hızlıca hareket edebilmesi önemli. Tabii ki zaman kısıtlamaları ile karşı karşıyayız'' ifadelerini kullandı.