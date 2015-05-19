İki günde sadece 500 kişi oy kullandı

İlk iki günde New York'ta 500 civarında seçmenin oy kullandığını söyleyen New York Başkonsolosu Ertan Yalçın, rakamın düşük olduğunu söyledi.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Ertan Yalçın, oy verme işleminin ilk iki gününde 500 civarında seçmenin oy kullandığını ve bu sayının beklentilerin altında olduğunu belirterek, vatandaşları oy kullanmaya davet etti.

Yalçın, New York'ta 16 Mayıs Cumartesi günü başlayan seçimleri değerlendirerek, "İlk iki gün New York'ta 500 civarında seçmen oy kullandı. Bu umduğumuz rakamdan biraz daha aşağıda doğrusu. 31 Mayıs akşamına kadar oy kullanma işlemi devam edecek. Belki vatandaşlarımız son günleri bekliyor olabilir" dedi.

Hafta içi sandıkların gayet sakin olduğunu dile getiren Yalçın, vatandaşların gelip hiç beklemeden oylarını kullanabileceklerini ifade etti.

"New York görev bölgemizde 34 bin 757 seçmenimiz var bu seçimlerde. Vatandaşlarımızı oy kullanmaya davet ediyoruz" diye konuşan Yalçın, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 40 bin civarında olan seçmen sayısının yaklaşık beş binin Miami bölgesine geçtiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine göre daha fazla sayıda seçmenin oy kullanmasını beklediklerini vurgulayan Yalçın, "Vatandaşlarımız 16 gün boyunca istedikleri zaman oy kullanılabilir. Mühim olan bu vatandaşlık görevini en sonunda yerine getirmiş olmak. Şimdi koşullar biraz daha rahat. Hafta içi ve hafta sonu sabah 10.00'dan 19.00'a kadar oy kullanılabilir" diye konuştu.

Oyların güvenliği

Ertan Yalçın, oyların güvenliğinin New York Başkonsolosluğu'nun güvenliği tarafından sağlandığını da belirterek, "Şu ana kadar gayet sakin, huzur içinde geçiyor seçimler. 19.00'da işlem bittikten sonra Yüksek Seçim Kurulu'nun getirdiği kurallar çerçevesinde geçtiğimiz seçimlerde en yüksek oyu alan üç parti temsilcisi ve iki memur üyenin oluşturduğu komisyon tarafından sandıklardaki oylar teslim alınıp uygun yerde tasnif ediliyor" ifadesini kullandı..

Yalçın 31 Mayıs'ta oy verme işleminin bitmesinin ardından tüm oyların ertesi gün Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle Türkiye'ye gönderileceğini belirterek, "Başkonsolosluğumuz hazır, sandıklarımız, sandık görevlilerimiz hazır. Oy kullanmaya davet ediyoruz vatandaşlarımızı" diye konuştu.