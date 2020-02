İki gün önce özel uçak tutuldu, Die Welt çalışanları bilgilendirildi; Deniz Yücel nasıl serbest kaldı?

Die Welt muhabiri Deniz Yücel'in nasıl serbest bırakıldığına ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Cezaevinden çıkışından uçağa binişine kadar yaşananlar basına yansıdı. Dpa'nın haberine göre Yücel için Almanya Dışişleri Bakanı Sigmur Gabriel'in talimatıyla 14 Şubat'ta Başkonsolos Georg Birgelen'in tatilini yarıda keserek, özel bir uçakla İstanbul'a gideceği başkent Berlin'e döndü. Deniz Yücel'in de bu uçakla Almanya'ya dönmesi planlandı.

Birgelen, İstanbul'a dönerken Yücel'in eşi Dilek Mayatürk Yücel ve avukatı Veysel Ok da konsolosluk görevlileri tarafından bilgilendirdi.Tahliye olabileceği haberini alan Die Welt gazetesi çalışanları ve Deniz Yücel'in yakın arkadaş çevresi de İstanbul'a geldi.

Alman haber ajansı dpa, Türkiye'de bir yıl tutuklu kalan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in nasıl serbest bırakıldığına ilişkin ayrıntılara yer verdi. Yücel'in Silivri cezaevinden tahliyesinin yüksek güvenlik önlemleri altında gerçekleştiği ve başta Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Georg Birgelen olmak üzere Yücel'e eşlik eden Alman diplomatların heyecan dolu anlar yaşadığı ortaya çıktı.

Haber ajansı dpa'nın edindiği bilgilere göre Deniz Yücel'in serbest kalacağına ilişkin ilk işaret 14 Şubat'ta geldi. Habere göre 9 Şubat'ta Almanya'nın tatil bölgesi Lech am Vorarlberg'te kayak tatiline giden ve 20 Şubat'ta da cezaevinde Yücel'i ziyaret izni olan Başkonsolos Birgelen, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in bürosundan gelen bir mesajla tatilini yarıda kesti. Gabriel'in bürosundan Birgelen'e Yücel'le ilgili bir hareketlenme olduğu bilgisi aktarıldı ve en hızlı şekilde İstanbul'a geri dönmesi istendi. Birgelen, 14 Şubat'ta Lech am Vorarlberg'i terk ederek özel bir uçakla İstanbul'a gideceği başkent Berlin'e döndü. Deniz Yücel'in de bu uçakla Almanya'ya dönmesi planlandı.

Yakın çevresi bilgilendirildi

Ancak İstanbul'daki mahkemeden çıkacak karar beklendiği için Aerowest firmasına ait uçağın havalanması gecikti. Konsolos Birgelen de daha önce ulaşabilmek için tarifeli bir uçakla İstanbul'a hareket etti ve İstanbul'a iner inmez Silivri'ye geçti. Birgelen, İstanbul'a dönerken Yücel'in eşi Dilek Mayatürk Yücel ve avukatı Veysel Ok da konsolosluk görevlileri tarafından bilgilendirdi. Tahliye olabileceği haberini alan Die Welt gazetesi çalışanları ve Deniz Yücel'in yakın arkadaş çevresi de İstanbul'a geldi.

Öte yandan habere göre Yücel'in, Türkiye'de kalması halinde yeniden tutuklanabileceği ihtimali ve benzer vakaların olması nedeniyle bir an önce Türkiye'den ayrılması arzu edildi.

32. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nden beklenen tahliye haberi ise 16 Şubat Cuma günü öğleden önce geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı da tahliye kararını doğrularken Münih Güvenlik Konferansı'nda bulunan Dışişleri Bakanı Gabriel de Deniz Yücel'in ülke dışına çıkış izni olduğu bilgisini verdi.

Ancak Deniz Yücel'in tahliye olduktan sonra hemen havalimanına gitmek istemediği, önce İstanbul Beşiktaş'taki evine uğramak istediği belirtildi. Sıkı güvenlik önlemleri altında Beşiktaş'taki evine götürülen Deniz Yücel, burada arkadaşlarının çektiği ve sosyal medyada paylaşılan görüntülü açıklamasını yaptı. Deniz Yücel, bu videosunda neden tutuklandığını ve neden serbest bırakıldığını bilmediğini söylemişti.

Almanya'ya gelmedi

Ajans haberinde Deniz Yücel'in evindeyken Başkonsolos Birgelen'in huzursuz anlar yaşadığı ve Deniz Yücel'in bir an önce uçağa binmesini istediği kaydedildi. Yücel'in Birgelen'in uyarıları ile kedisini de yanına alarak, arkadaşları ile birlikte uçağa binmek için yola çıktığı belirtildi. Haberde havalimanına giderken Yücel'le Alman diplomatların nereye gidileceğini tartıştığı da aktarıldı. Bunun üzerine Deniz ve Dilek Yücel'in cezaevinde evlendiği ve henüz balayı yapmadıkları için arkadaşları ile birlikte balayına gitmelerinin kararlaştırıldığı aktarıldı. Ancak uçağın Berlin'e uğraması ve Alman Dışişleri Bakanlığı diplomatlarının Berlin'de inmesi üzerinde anlaşıldığı ifade edildi. Uçaktan hiç inmedikleri belirtilen Yücel, Yücel'in eşi ve arkadaşlarının güneyde, güneşli bir yere gittikleri belirtildi. Deniz Yücel de cumartesi günü Twitter'dan "Almanya'da değilim, dostlarımın arasındayım" mesajını paylaşmıştı.