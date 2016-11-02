İki gün önce operasyon düzenlenen Cumhuriyet: Siber saldırı altındayız

İki gün önce yöneticileri ve yazarlarına yönelik operasyon düzenlenen Cumhuriyet gazetesinin internet sitesine siber saldırı yapıldı. Gazetenin Facebook hesabında yapılan açıklamada "İnternet sitemiz Cumhuriyet.com.tr yaklaşık 2 saat 15 dakikadır yoğun saldırı altındadır" dendi.

Gazeteye yönelik düzenlenen operasyonda Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ile gazetenin yazar ve yöneticilerinden Turhan Günay, Hikmet Çetinkaya, Aydın Engin, Güray Öz, Musa Kart, Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör, Önder Çelik, Bülent Yener, Eser Sevinç, Hakan Kara ve Kadri Gürsel gözaltına alınmıştı

Cumhuriyet.com.tr'nin Facebook hesabında yayınladığı açıklama şöyle:

"Türkiye Cumhuriyetinin değerli yurttaşları, internet sitemiz Cumhuriyet.com.tr yaklaşık 2 saat 15 dakikadır yoğun saldırı altındadır. Her şeye rağmen susmayacak, doğruları söylemeye ve yazmaya devam edeceğiz... Canlı yayınlarla sizi haberdar edeceğiz..."