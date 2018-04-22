İki gün önce buluşmuşlar; Kılıçdaroğlu ve Akşener ne konuştu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in önceki gün görüştükleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre; görüşmede AKP ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’na karşı yapılacak ittifak modelleri masaya yatırıldı, ortay aday ve sçeim güvenliği görüşüldü. Bu buluşmada, seçim güvenliğinin de gündeme geldiği görüşmede, seçim günü sandık başlarında ortak hareket edilmesi, teknik altyapının paylaşılması konuları ele alındı.

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci tura bırakarak riske atmayacağı ve ilk turda kazanmayı hedeflediği seçim stratejisinin konuşulduğu görüşmede, muhalefetin de ilk turda ortak adayla seçime girme olasılığı üzerinde durulduğu öğrenildi. CHP kulislerine göre; muhalefetin seçime ortak adayla girme formülü, Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığını erken ilan etmesi nedeniyle azalıyor. Akşener’in en başından itibaren “adayım” çıkışı, ortak aday formülünü zora sokarken Akşener’in kendi ismi üzerinde uzlaşılmaması durumunda adaylıktan çekilme olasılığının da düşük olduğu belirtiliyor.

Bugün heyet, yarın SP

Tüm bunlar partilerin ilk turda kendi adaylarıyla çıkması, ikinci turda oluşacak doğal ittifak modelini güçlendiriyor. Ancak cumhur ittifakının seçimi ilk turda bitirme hedefi, muhalefetin ilk tur için ortak aday seçeneğinin gündemden düşürmemesine neden oluyor. Kılıçdaroğlu’nun görevlendirdiği parti heyetinin de bugün Akşener ile bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi. Kılıçdraoğlu yarın ise SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya gelecek.