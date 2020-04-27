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Ekonomi

İki gün önce 29 kuruş zamlanan benzine 9 kuruşluk indirim geliyor

27 Nisan 2020 10:35

Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren 9 kuruş indirim bekleniyor.

İndirim sonrasında benzinin litresi İstanbul'da ortalama 5,03 liraya, Ankara'da 5,17 liraya, İzmir'de 5,20 liraya inecek.

Benzine son olarak cumartesi günü 29 kuruş zam gelmişti.

Akaryakıtta fiyat nasıl belirleniyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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