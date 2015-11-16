İki gün boyunca LSD kullanıp Simpsons izledi: Biz Springfield'ın ta kendisiyiz, Matt Groening bir tanrı!

Reddit kullanıcısı "doobleschnauzer", 2 gün boyunca illegal bir uyuşturucu olan LSD kullanarak, ABD'nin en uzun soluklu çizgi dizisi The Simpsons'ı izledi. Simpson Ailesi'nin Springfield'daki hayatını anlatan dizinin aslında tüm insanlığı anlattığını savunan Reddit kullancısı, "Springfield, bir insan beyni. Burada yaşayan her bir karakter, bizden bir parçayı temsil ediyor" dedi.

Simpsonların Amerikan toplumunu geliştirdiğini belirten doobleschnauzer, "Amerikan siyasetinin her iki tarafındaki yolsuzluk konusunda, homoseksüel hakları hakkında, iyi ve kötü ebeveynlik, evcil hayvan sahipliği konusunda, vejetaryenliğin kuralları hakkında, mizah ve diğer her şey hakkında konuşmamızı sağladı" ifadelerini kullandı.

"Marslılar tarihimizi sorduğunda Simpsons'ın tüm sezon DVD'lerini vereceğim"

Onedio'nun çevirisiyle, uyuşturucunun etkisi altındayken iki gün boyunca Simpsons izleyen doobleschnauzer'un tespitleri şöyle:

''Simpsons şimdiye kadar yapılmış en iyi komedi. Simpsons hepimizin hikayesi. Marslılar dünyaya inip de tarihimizi sorduklarında onlara Simpsons'ın tüm sezon DVD'lerini vereceğim.

Hepimiz Bart'ız-- Hepimiz değersiz hissediyoruz ve takdir edilmediğimizi düşünüyoruz çünkü insanlar iyi yanlarımız yerine kusurlarımıza odaklanıyor. Hepimiz kötü insanlardan etkilenmiş ve insanları kötü etkilemişizdir. Hepimiz canımızı acıtan heyecanlar peşindeyiz.

Hepimiz Lisa'yız-- Hepimiz değersiz hissediyoruz ve takdir edilmediğimizi düşünüyoruz özellikle aklın ve mantığın sesi olmak için çabaladığımızda ve sevdiğimiz insanlar bizi görmezden geldiğinde. Her şeye rağmen başarısız olduğumuzu ve hiçbir yere varamadığımızı düşünüyoruz. Bizi hiçbir zaman anlamayacak insanlara tutuklu kalmış gibi hissediyoruz.

"Hepimiz değersiz hissediyoruz ve takdir edilmediğimizi düşünüyoruz"

Hepimiz Marge'ız--Hepimiz değersiz hissediyoruz ve takdir edilmediğimizi düşünüyoruz özellikle endişelerimizi dile getirmeye çalıştığımızda ve değer verdiğimiz insanlar bizi dırdırcı olarak gördüğünde. Hepimiz, sevdiklerimiz tarafından kendi kişiliğimizi hiçbir zaman geliştiremeyeceğimiz bir noktaya doğru bastırılmış gibi hissediyoruz.

Hepimiz Homer'ız--Hepimiz değersiz hissediyoruz ve takdir edilmediğimizi hissediyoruz, bunu hak etmiyor olsak da. Hepimiz kurnazız ve bilerek görmezden geliyoruz. bizi hiçbir zaman tatmin etmeyecek bir hayatın acısını dindirmek için kafa patlatıyoruz.

Hepimiz Maggie'yiz--Hepimiz değersiz hissediyoruz ve takdir edilmediğimizi düşünüyoruz çünkü sesimizi duyuramıyoruz ve unutulmuş hissediyoruz. Hiç kimsenin fark etmediğini düşündüğümüz yeteneklerimiz var. Ve eğer siz de benim gibi birçok uyuşturucu kullanıyorsanız fena halde düşüştesiniz.

Ne kadar çabalarsa çabalasınlar, hiçbir yere ait olamıyorlar. Hiçbir zaman değişmeyecekler.

Hepimizin kötü ebeveynleri var, hepimiz kötü ebeveynler olacağız(çocuğu olanlarımız), ve hepimiz aşkı bağımlılıkta buluyoruz.

"Simpsons Amerikan toplumunu geliştirdi"

Springfield, bir insan beyni. Burada yaşayan her bir karakter, bizden bir parçayı temsil ediyor.

Shelbyville de bir diğer insan beyni. Bire bir aynı olsak da; hiçbir sebep yokken birbirimizden nefret ediyoruz.

Simpsons Amerikan toplumunu geliştirdi. Amerikan siyasetinin her iki tarafındaki yolsuzluk konusunda, homoseksüel hakları hakkında, iyi ve kötü ebeveynlik, evcil hayvan sahipliği konusunda, vejetaryenliğin kuralları hakkında, mizah ve diğer her şey hakkında konuşmamızı sağladı.

"Biz Springfield'ın ta kendisiyiz. Hepimiz Simpsons'ız"

En başarılı animasyon çizerleri (Brad Bird gibi) ve en iyi komedi yazarları Simpsons üstünde çalışıyor, bu yüzden nasıl komedi yazılacağının ve karakterlerin nasıl canlandırılacağının mükemmel örneği olan bir tablo ortaya çıkıyor.

Biz Springfield'ın ta kendisiyiz. Hepimiz Simpsons'ız. Matt Groening bir tanrı. Dan Castallaneta, Yeardley Smith, Nancy Cartwright, Julie Kavner, Hank Azarea, ve Harry Shearer gelmiş geçmiş en başarılı eleştirmenlerden, doğaçlama oyuncularından ve seslendirme sanatçılarından bazıları.

Asit alın ve Simpsons izleyin. Şimdi Simpsons zamanı. Tanrı Simpsons'ı kutsasın.''