İki grup arasında çıkan silahlı çatışmada oğlu öldü: Evladımı kim vurdu?

Sefaköy İnönü Mahallesi’nde 14 Aralık 2017’de kendilerine ‘Demiroklar’ ile ‘Erenler’ adını veren iki grup arasında çıkan çatışmada vücuduna isabet eden çok sayıda kurşun nedeniyle hayatını kaybeden 16 yaşındaki Emircan Açıkgöz’ün ölümüne ilişkin 12’si tutuklu 23 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması dün (26 Kasım 2018) görülmeye başlandı. Duruşma boyunca gözyaşı döken Emircan’ın annesi Emine Açıkgöz, “Benim evladımı kim vurdu” diyerek isyan etti. Sanıklara yüzünü dönen acılı anne, “Benim yavrum size ne yaptı” diye sordu.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahke-mesi’nde görülen duruşmaya Emircan Açıkgöz’ün ailesi, akrabaları ve okul arkadaşları Emircan’ın fotoğrafının basılı olduğu tişörtleri giyerek katıldı. Emircan’ın babası Hacı Açıkgöz, “Herkes ‘duymadım, görmedim, bilmiyorum’ diyor. Çocuğuma ise 7 kurşun isabet etmiş” dedi.

Mahkeme ara kararında 4 sanığın adli kontrolle şartlı tahliyelerine karar verdi.