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Dünya

İKİ GÖKTAŞI DÜNYAYI SIYIRIP GEÇECEK PASADENA (A.A)

08 Eylül 2010 10:08

-İKİ GÖKTAŞI DÜNYAYI SIYIRIP GEÇECEK PASADENA (A.A) - 08.09.2010 - İki göktaşı, bugün dünyayı sıyırıp geçecek.  ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) yapılan açıklamada, yeni keşfedilen iki göktaşının dünyayı sıyırıp geçeceği ve dünyaya zarar vermeyeceği bildirildi. Göktaşlarının, NASA tarafından finanse edilen Catalina Gök Araştırmaları tarafından keşfedildiği belirtildi. Massachusetts'deki göktaşları ve kuyruklu yıldızları izleyen Küçük Gezegenler Merkezi de göktaşlarının dünyaya çarpmayacağını açıkladı. "2010 RX30" adı verilen göktaşının 10-20 metre uzunluğunda olduğu, dünyanın 248 bin kilometre yakınından TSİ 13.00 sularında geçeceği kaydedildi. NASA, "2010 RF12" adı verilen ikinci göktaşının da 6-14 metre büyüklüğünde olduğunu belirtti ve dünyanın 79 bin kilometre yakınından, ilkinden 11 saat sonra geçeceğini duyurdu. Göktaşlarının teleskopla izlenebileceği bildirildi.

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