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Dünya

İki gezegen daha keşfedildi NEW YORK (A.A)

20 Aralık 2011 23:00

-İki gezegen daha keşfedildi NEW YORK (A.A) - 20.12.2011 - Bilimadamları, Güneş Sistemi'nin dışındaki bir yıldızın çevresinde Dünya büyüklüğünde iki gezegen keşfetti.  Harvard Üniversitesi'nden bilimadamları, Güneş'e benzeyen bir yıldızın yörüngesinde bulunan gezegenlerin şimdiye kadar keşfedilen en küçük gezegenler olduğunu açıkladı. "Nature" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, gezegenlerden birinin çapı Dünya'nınkinden yüzde 3 oranında büyük, diğerinin çapı ise Dünya'nın çapının onda dokuzu kadar.  Yüzeyleri Dünya'nınki gibi kayalarla kaplı olan gezegenlerin sıcaklığı 813 ve 426 derece olarak ölçüldü.  Dünya'ya 950 ışık yılı uzaklığındaki Kepler-20 yıldızının yörüngesinde keşfedilen gezegenlere, ''Kepler-20e'' ve ''Kepler-20f'' adı verildi.   Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) gezegen avcısı Kepler Teleskobu, 2009 yılından bu yana Dünya büyüklüğünde çok sayıda gezegenle ilgili kanıt buldu.    Birkaç hafta önce Dünya'ya şaşırtıcı biçimde benzeyen başka bir gezegen bulunmuştu. Dünya'nın 2,4 katı büyüklükte ve 600 ışık yılı uzaklıktaki gezegene, ''Kepler-22b'' adı verilmişti.

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