İki general ‘laf olsun’ diye ziyaret edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki Milli Savunma Bakanlığı bütçesi görüşmeleri, Ergenekon polemiğine sahne oldu.

CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek, TSK’ya 40 yıldan fazla hizmet eden insanlara da yargıya saygı çerçevesinde bir vefa duygusunun gösterilmesinin yerinde olacağını ifade ederek, “Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un, bu görevine seçilmesinden sonra, ‘laf olsun’ diye bir nezaket ziyareti yapılmış ama arkası getirilmemiştir” dedi.

AKP Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ise Ergenokon davasının TSK ile uzaktan yakından hiçbir ilgisinin olmadığını vurguladı.





