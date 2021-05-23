İki gardiyan, Jeffrey Epstein'in öldüğü gecenin kamera kayıtlarını değiştirdiklerini kabul etti

Çocuk istismarı ve cinsel taciz suçuyla hapishanede yatarken yaşamına son veren ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'i denetlemekle görevli iki görevli, intiharın gerçekleştiği geceye ilişkin kayıtları değiştirdiklerini itiraf etti. Gardiyanlar, savcılıkla anlaşma yoluna gitti.

The Guardian'da yer alan habere göre, 2019 yılının Ağustos ayında hapishanede yaşamına son veren Epstein'in öldüğü gece görevli olan iki gardiyan, olay sonrası cezaevi kayıtları ile oynayarak, Epstein’i 30 dakika ara ile kontrol ettiklerini göstermeye çalıştı. Ancak yargılama sırasında ikilinin, gerekli ziyaretleri yapmak yerine, uyuduğu ya da internette gezdiği belirlendi.

Mahkemeyi yanıltan gardiyanlar, savcılıkla yaptıkları anlaşma sonucu hapse girmeyecek. Denetimli serbest kalacak gardiyanlar, 100 saat kamu görevi gerçekleşecek ve Adalet Bakanlığı'yla dava boyunca iş birliği yapacak.

Epstein, kefaletle serbest bırakılma talebinin reddedilmesinden sonra 25 Temmuz’da hücresinde baygın halde bulunmuştu. Boynunda izler fark edilen Epstein, Ağustos ayındaki intiharı öncesi, başka bir hücreye nakledilmiş ve intihar gözetimine alınmıştı.