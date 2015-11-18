İki Fransız uçağında güvenlik alarmı



ABD'de, Air France Havayolları'na ait iki uçağın rotaları güvenlik gerekçesiyle değiştirildi. İki uçağın da rota değişikliğinin ardından, güvenli bir iniş yaptıkları bildiriliyor.

ABD Federal Havacılık Düzenleme İdaresi FAA, salı gecesi Los Angeles-Paris seferini yapması beklenen Airbus A-380'in rota değişikliğiyle Salt Lake City'e iniş yaptığını açıkladı. Yolcuların ve uçak personelinin terminallere tahliye edildiği bildirildi. Sosyal medyada, uçağın indiği alanda çok sayıda polisin hazır olduğu bilgileri paylaşılıyor.

Yine Washington'da kalkan ve Paris seferini yapmaya hazırlanan diğer uçak da rota değişikliğiyle Kanada Halifax'a iniş yaptı. ABD Federal Havacılık Düzenleme İdaresi, ikinci uçakla ilgili de sadece güvenlik nedeniyle olduğunu belirterek, ayrıntılı bilgi vermedi.

ABD ve Kanada basını, bomba tehlikesi olduğuna dair haberlere yer verdi. Kanada CDC televizyonu Twitter üzerinden, yolcuların güvenli şekilde Halifax'ta uçaktan indirildiğini yazdı. İki uçağın da tahliye dildikten sonra FBI tarafından kontrol edildiği bildirildi.