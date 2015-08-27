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Ekonomi

İki farklı kredi derecelendirme şirketinden iki ayrı erken seçim açıklaması

Kredi notu için Moody's, 'negatif etki eder' derken, S&P, 'etkilemez' açıklamasını yaptı

27 Ağustos 2015 20:51

Uluslararası kredi derecelendirme şirketleri Moody’s ve Standart Poor's, Türkiye’de yapılacak erken seçime ilişkin olarak farklı açıklamalar yaptı.

Moody’s’den bugün yapılan açıklamada, Türkiye’de çok kısa bir sürede iki tane genel seçim yaşanacağına dikkat çekilerek, "Bu kadar yakın bir zamanda yeniden seçime gidilmesi Türkiye’nin kredi notu için negatif" denildi.

Standart Poors ise geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, erken seçimin kredi notunu etkilemeyeceğini belirtti.
 

Moody’s arka arkaya seçim yapılmasının politik belirsizliği uzatacağına dikkat çekerek , "Bu durumda da, dışsal kırılganlıkların azaltılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve yavaşlayan ekonominin canlandırılması için gerekli ekonomik politikaların uygulanmasını geciktirecek" diye uyardı.

Moody’s açıklamasında ayrıca, yükselen jeopolitik risklere ve gelişen piyasalarda yaşanan durgunluğun, dışsal bir şokun finansal istikrarsızlığa yol açma riskini daha da artırdığı vurgulandı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Türkiye'de yapılacak erken seçim ile ilgili sıkça sorulan sorulara ilişkin görüşlerini açıkladı. Değerlendirmede erken seçimin kredi notunu etkilemeyeceği belirtildi. Raporda ayrıca 'Türkiye'nin sınırındaki jeopolitik riskler ve içeride artan terör olayları nedeniyle yatırımların ertelenmesi ve güvenin azalması büyümeye darbe vurabilir" ifadesine yer verildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Türkiye'de yapılacak erken seçim ile ilgili sıkça sorulan sorulara ilişkin görüşlerini açıkladı. 'Erken seçim Türkiye için ne anlama geliyor' raporunda S&P, "Erken seçim tek başına ülkenin kredi itibarını etkilemese de yılın geri kalanında politik belirsizliğin devam edeceğini öngörüyoruz" ifadelerine yer verildi.

S&P, TL'nin dolar karşısında gerilemesine de değindi. Raporda TL'deki zayıflamanın TL varlıklara olan iştahı azaltabileceği uyarısında bulunuldu. Raporda ayrıca 'Türkiye'nin sınırındaki jeopolitik riskler ve içeride artan terör olayları nedeniyle yatırımların ertelenmesi ve güvenin azalması büyümeye darbe vurabilir" ifadesine yer verildi.

 

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