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İki 'Evet' oyunun çıktığı zarf da geçerli sayıldı

Konya'da, referandumda bir sandıkta yapılan sayım sırasında tek zarf içerisinde iki adet 'evet' pusulası çıkması, tartışmalara neden oldu

17 Nisan 2017 00:43

Müşahitlerin itirazı üzerine sandık başkanı İlçe Seçim Kurulu yetkililerine sordu, pusulalardan birinin 'evet' olarak kabul edilmesine karar verildi.

Merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi'nde bulunan İbrahim Yapıcı İlköğretim Okulu'na kurulan 1415 numaralı sandıkta, sayım sırasında tek zarf içerisinde iki adet 'evet' pusulası çıktı.

CHP'li müşahitlerin oyun geçersiz sayılması gerektiğini söylemesi üzerine tartışma çıktı. Bu sırada okulda görevli polisler sınıfa gelerek tartışmayı büyümeden önledi. Durumu İlçe Seçim Kurulu'na bildiren sandık başkanı, zarftan çıkan oylardan birinin 'evet' olarak sayılması gerektiği cevabını aldı.

1415'nolu sandıkta kullanılan 365 oydan 8 geçersiz, 193 evet, 164 hayır oyunun çıktığı belirtildi.

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