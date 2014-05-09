İki kadını öldürüp, evlenmek için TV'ye çıkan adam dünya basınında

Katıldığı evlilik programında geçmişte işlediği cinayetleri itiraf ederek Türkiye'nin gündemine oturan 62 yaşındaki Sefer Çalınak, uluslararası basınında da ilgisini çekti.

Birçok ajans, gazete ve haber sitesi, Flash TV'de yayımlanan "Ne Çıkarsa Bahtına" isimli evlilik programına katılan Çalınak'ın korkunç itiraflarını sayfalarına taşırken; söz konusu yayın organlarında şu başlıklar atıldı:

REUTERS: İki eski sevgilisini öldüren adam, TV şovunda yenisini arıyor

GUARDIAN: Türk'ün evlilik programındaki itirafı seyircileri şoke etti

DAILY MAIL: Türk evlilik programına katılan aday, eski karısını ve sevgilisini öldürdüğünü itiraf edince, stüdyoyu terk etmesi istendi

HUFFINGTON POST: Evlilik programına katılan Sefer Çalınak, iki kadını öldürdü, şimdi de yeni aşk arıyor

USA TODAY: Evlilik programına katılan adam, ilk eşini ve sevgilisini öldürdüğünü açıkladı

ARUTZ SHEVA: Eşlerini öldüren Türk, televizyonda kendine yeni hayat arkadaşı arıyor

UPI: Evlilik programında eşini ve sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden adam

İspanyollar da şaşkın

Çalınak’ın itirafları İspanyol basınında da yankı buldu. İspanyol EFE ajansı tarafından geçilen haber kısa süre içinde ülkenin önde gelen televizyon ve gazetelerinde geniş şekilde yer almaya başladı.

Türkiye'deki af sistemini eleştiren gazeteler Çalınak’ın ilk eşini öldürmekten 4,5 yıl ikinci eşini öldürmekten ise altı yıl hapis cezası aldıktan sonra aftan yararlanıp dışarıya çıktığına dikkat çekti. Bu kişinin programda kendisini "kader kurbanı“ olarak da tarif ettiğini belirten gazeteler, Türkiye'deki aile içi şiddete verilen cezaların hafifliğinden şikayet etti. Gazetelerin okuyucu köşelerine akın eden İspanyollar ise Türkiye'deki adli sistemi protesto ederek bu kişinin nasıl serbest kalabileceğini sorguladı. Gazeteler başlıklarında "Türkiye'de iki eşini öldürdükten sonra televizyonda yeni eş arayan Türk… Aile içi şiddetin böylesine ilk defa tanık oluyoruz. İki karısını öldürdü, üçüncüsünü televizyon programında aramaya başladı" gibi ifadeler kullandı.