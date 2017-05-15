İki engelli çocuğu bulunan eski savcı Çakmak, Kocaeli Cezaevi'ne geri getirildi

İki engelli çocuğunun bulunması dolayısıyla denetimli serbestlik beklerken Kocaeli Cezaevi’nden Silivri Cezaevi’ne nakledilen eski Kocaeli Savcısı Seyfullah Çakmak, Kocaeli’ne geri getirildi. Çakmak, olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasında çıkarılan kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilmiş, 'FETÖ'ye üye olduğu iddiasıyla tutuklanmıştı.

T24 ve Artı Gerçek yazarı ve eski MAZLUMDER Başkanı Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun ilk olarak eşinin mektubu üzerine, ardından da çocuklarını ziyaret ettikten sonra kaleme aldığı yazılarda durumunu dile getirdiği Kocaeli eski savcısı Seyfullah Çakmak, İstanbul Silivri Cezaevi’nden Kocaeli T Tipi Cezaevi’ne geri getirildi.

Ömer Faruk Gergerlioğlu T24'e geçtiği bilgilendirme mesajında "Hep kötü haber vereceğiz, güzel haber!.. Engelli çocukların babası savcı Seyfullah Çakmak'ın gönderildiği Silivri'den Kocaeli T tipi'ne geri gönderilmesini makalelerimizde ısrarla istiyorduk. Bu sabah geri göndermişler, anne sevinç gözyaşlarıyla aradı. İnşaallah tutuksuz yargılandığını da duyarız, engelli çocukların yanında olmalı o" ifadesini kullandı.

'FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında yaklaşık 10 aydır tutuklu olan eski Kocaeli Savcısı Seyfullah Çakmak’ın engelli çocuklarının da yaşadığı Kocaeli’ndeki cezaevinden Silivri’ye nakledilmesi tepki çekmiş, Çakmak’ın yeniden Kocaeli’ne sevki talep edilmişti.

Gergerlioğlu'nun yazısı: Engelli aylığına engel!..

"Ailenin mağduriyeti eşinin mektubuyla kamuoyuna yansımıştı"

Savcı Süleyman Çakmak’ın eşi Hacer Çakmak daha önce yazdığı mektupta durumlarını şu sözlerle anlatmıştı:

"Eşim Kocaeli eski savcısı Seyfullah Çakmak FETÖ sorusturmaları kapsamında 17 Temmuz 2016 tarihinden itibaren tutukludur. Kocaeli 2 nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumunda yatmaktadır. 7 aydır tek kişilik odadır. Günde bir saat havalandırma, spor hakkını yalnız başına ve kimseyle temas olmadan kullanmasına izin verilmektedir. Üç çocuğumuz vardır, ikisi engelli ve yatalak, tamamen bakıma muhtaçtır. Eşim meslekten ihraç edilmiştir. Ben ev hanımıyım. Sosyal güvencem de bulunmamaktadır. Başkaca bir gelirimiz, üzerime kayıtlı menkul ve gayrimenkul de yoktur. Sadece engelli oğluma ait bir engelli arabası vardır. Neredeyse 18 yıllık evlilik hayatımız hastanelerde geçmiştir. 7 yıl çocuğumuz olmadı, 5. tüp bebek denemesinde 2005 yılı Kasım ayının 9. gününde doğan ikizlerimiz doğumda öldü. Altıncı denememiz başarısız oldu. Yedinci tüp bebek tedavisi sonucunda 29 Eylül 2007 tarihinde büyük kızım Tuğba dünyaya geldi. Maalesef ‘nonketotik hiperglisinemi’ adı verilen doğuştan genetik metabolik bir hastalığı vardı. Şu an 9 yaşında, sürekli bakıma muhtaç ve yatalaktır. Karnına bağlanan makina hortumu ile beslenmektedir. 23 Mart 2009’da tek sağlıklı çocuğumuz olan Tuğçe Seher dünyaya geldi. 2013 yılında 3. çocugumuza hamile kaldım. Hamileliğin 20. haftasından itibaren eylül 2013 ilâ 29 Ocak 2014 tarihleri arasında hastanede sürekli yatmak zorunda kalarak Ömer Seyfettin'i dünyaya getirdim ancak o da büyük ablası gibi hastaydı. Bir ay hastanede kaldık, komada kaldı, bu süre zarfında diğer çocuklarıma eşim baktı. Çocuklarımızın bakım ve gözetiminde en büyük yardımcım halen tutuklu olan eşimdi. Şu an kızım Tuğba'yı ağırlıgı nedeniyle kaldıramıyorum ve kızımı yıkayamıyorum. Ne yapmam gerektiğini biri bana söyleyebilir mi?”

Baba iyileşme beklerken sürgün edilmişti

Bu mektubu köşesinde yayınlayan Ömer Faruk Gergerlioğlu, akabinde aileyi ziyaret ederek yaşadıklarını kamuoyuna açıklamıştı. Gergerlioğlu sözkonusu açıklamasında Savcı Çakmak’ın sürgün edildiğini ve Savcı Çakmak’tan adeta engelli çocukları üzerinden intikam alındığına dikkat çekmişti.

Gergerlioğlu’nun konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekildeydi:

"Geçen gün 'Engelli aylığını engellemek' başlıklı bir makale yazarak ‘FETÖ soruşturması’ kapsamında tutuklanan savcının engelli çocuklarına engelli aylığı verilmediğini yazmış ve çeşitli bakanlıklara iletmiştim. Aile Kocaeli'de ikamet ettiği için bugün eşimle ziyaretlerine de gittim. Biz aylık konusunu eleştirirken ve iyi yönde gelişme beklerken anneyi iki gözü iki çeşme ağlarken bulduk. Aile engelli çocuklar için uğraşırken tutuklu eşinin Silivri' ye nakledildiğini öğrenmiş. Zor durumdaki annenin 2 ileri derecede engelli çocuğu bırakıp Silivri' ye gitmesi çok meşakkatli bir iş. Baba bu çocukların her şeyi, ‘Tutuksuz elektronik kelepçeyle beni yargılayın’ diye çok dilekçe vermiş, kabul edilmemiş. Nakil sonrası tutuklu savcı bu sefer ‘Ne olur beni Kocaeli T tipine geri gönderin’ dilekçesi vermiş ama nafile... Bu çocuklara ve aileye yardımcı olunması gerekir. Vebalinin ağırlığını hissetmek için merhametli olmak lazım. Bu cocuklar da mı suçlu?"

Özellikle sosyal medyada ciddi tepkiyle karşılaşan bu durum üzerine yetkililerin harekete geçtiği ve Savcı Seyfullah Çakmak’ın dilekçesinde belirttiği durumu dikkate alarak onu Kocaeli T Tipi Cezaevi’ne geri gönderdiği belirtildi.