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İki emniyet müdürü Metro Turizm soruşturmasında ifade verdi

Metro Turizm davasında 1'inci sınıf bir polis müdürü, 2'inci sınıf bir polis müdürü ve bir müdür yardımcısı ile emekli bir polisin ifadesi alındı

05 Nisan 2012 19:17

 

Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nün geçtiğimiz ay operasyon düzenlediği Metro Turizm davasında 1'inci sınıf bir polis müdürü, 2'inci sınıf bir polis müdürü ve bir müdür yardımcısı ile emekli bir polisin ifadesi alındı.
 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesine başvurulan 1'inci sınıfı polis müdürünün Bursa'da görevli polis başmüfettişi olduğu, 2'nci sınıf emniyet müdürünün bir polis okulunda görevli olduğu, müdür yardımcısının ise Bolu'da görev yaptığı öğrenildi. Emekli polisin ise Samsun'da ikamet ettiği belirtildi.

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