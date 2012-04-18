İki dünya devi Türkiye'ye yatırım peşinde

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan Washington temaslarında iki dünya devinin Türkiye'ye yatırım yapmak isteklerini kendisine ilettiğini söyledi.

Bakan Çağlayan, Türk basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kendi alanlarında dünya devi olan Blackberry ve Chrysler firma yetkililerinin kendisi ile görüştüğünü ve bu iki firmanın Türkiye'ye yatırım yapmakta çok hevesli olduklarını aktardı.

Chrysler firmasının otomotiv alanında Türkiye'deki teşviklerden yararlanmak istediklerini belirten Bakan Çağlayan, teknolojide bir dünya markası olan Blackberry firmasının ise FATİH projesi ile yakından ilgilendiğini açıkladı.

Türk eğitim sisteminde 15 milyon öğrenciyi yakından ilgilendiren FATİH projesine talip olan Blackberry'nin, güçlü ismi ile bu alandaki rekabeti artırması öngörülüyor.

Dünya çapında 120 ülkede satış yapan otomotiv devi Chrysler 4 ülkedeki 33 fabrikasında 52 bin kişiyi istihdam ediyor. Firma ABD'de yüzde 9,2 Kanada'da ise yüzde 13 pazar payına sahip bulunuyor.