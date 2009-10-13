İki dördüz sonra ikiz doğurdu

İki kez dördüz dünyaya getiren ilk kadın olarak tarihe geçen Avustralyalı Dale Chalk, şimdi de ikiz doğurdu.



31 yaşındaki Dale Chalk ve ambulans şoförü olan kocası Darren, böylece en büyükleri yedi yaşında olan toplam 11 çocuğa sahip oldu. Baba Darren, “Başka çocuk da yapmak isterdik, ama artık mümkün değil. Büyük bir otobüs almamız gerekiyor!” diye konuşuyor. Dale Chalk, Ağustos 2004 ve Ekim 2005’te dördüzler dünyaya getirmiş, bebeklerden biri yaşamamıştı. Çiftin, önceden de bir çocuğu vardı. Yeni doğan ve biri kız, biri erkek olan ikizler yoğun bakım ünitesine alındı. Ailenin en büyük kızı Shelby şu anda altı yaşında. Prematüre doğan ilk grup dördüzler Emma, Ellie, Samuel ve Joseph, gelecek sene okula başlayacak. Ekim 2005’te dünyaya gelen ikinci dördüz gruptaki çocuklaraysa Sarah, Alice, Matthew ve Milly isimleri verilmiş ancak Milly yaşayamamıştı. Çift 2007’de de Tiger-Lilly adını verdikleri bebeklerini dünyaya getirmişti.