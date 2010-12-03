-İKİ DOKTOR DAHA İFADE VERİYOR İSTANBUL (A.A) - 03.12.2010 - ''Ergenekon'' davası kapsamında tutuklu bulunan eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın mahkemeye gönderilmeyen sağlık raporuna ilişkin Prof. Dr. Cengiz Çeliker ve Prof. Dr. Sezer Karcıer'in de savcılıkta ''şüpheli'' sıfatıyla ifadelerine başvurulduğu öğrenildi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen'e sabah saatlerinde ''şüpheli'' olarak ifade verdikten sonra serbest bırakılan İstanbul Üniversitesi (İÜ) Kardiyoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Erhan Kansız ile Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zerrin Yiğit'in ardından, bu kişilerle birlikte Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne gelen Prof. Dr. Cengiz Çeliker ve Prof. Dr. Sezer Karcıer'in de ifade verme işlemlerinin başladığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında Haberal'ın sağlık durumuyla ilgili rapor düzenleyen 5 kişilik doktor heyetinde bulunan Doç. Dr. Cengizhan Türkoğlu'nun da daha sonra ''tanık'' olarak ifadesine başvurulacak. Savcı Seçen tarafından ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılan Yiğit ve Kansız ise Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nden soruları yanıtsız bırakarak ayrıldı. Yiğit, basın mensuplarının ısrarlı sorularına karşılık ''Muhatabım değilsiniz'' diye karşılık verdi. Bu arada, ''şüpheli'' olarak ifadesi alınan doktorların ''Ergenekon örgütüne üye olmak'' suçundan sorgulandıkları belirtildi. İlk aşamada bugün adliyeye gelen 4 kişi dahil 5 kişinin ifadesine başvurulacağı öğrenilen soruşturma kapsamında, Haberal'in sağlık raporunun gizlendiği ve raporun kimler tarafından gizlendiği iddiaları araştırılıyor.