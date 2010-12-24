'İki dil ve özerklik' devletin güvenlik zirvesinde

T24 - Ankara’da toplanan sürpriz güvenlik zirvesinde, BDP’nin ‘iki dilli yaşama’ yönelik kararı ile DTK’nın ilan ettiği özerklik taslağı çerçevesinde olası gelişmelerin ele alındığı öğrenildi



BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, partinin, tüm alanlarda Türkçe’nin yanında Kürtçe de kullanacağını ilan etmesi, BDP’li vekillerin TBMM kürsüsünde Kürtçe konuşması ve son olarak Demokratik Toplum Kongresi’nde (DTK) ele alındıktan sonra kamuoyuna açıklanan Demokratik Özerklik Taslağı’ndaki radikal hedefler, devletin zirvesini bir araya getirdi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:





TALABANİ MESAJLARI



Başbakanlık’ta düzenlenen ve “Terörle Mücadelede Durum Değerlendirme Toplantısı” olarak nitelenen toplantıda, terör örgütü PKK’nın hazirandaki genel seçimlere kadar uzattığı eylemsizlik süreci, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatılan özerklik girişimleri, terörle mücadelede atılacak yeni adımlar ile Kuzey Irak’taki gelişmeler ve bu çerçevede Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin mesajlarının ele alındığı öğrenildi.





MGK’YI BEKLEMEDİLER



Toplantının başladığı saatlerde, zirvenin gerçekleşmesinde askeri kanadın talebinin de etkili olduğu iddiaları kulislere yansıdı. Zirvenin, önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Gül başkanlığında gerçekleşecek Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı beklenmeden gerçekleşmesi de dikkati çekti.

Dün öğle saatlerinde İstanbul’dan Ankara’ya geldikten sonra Başbakanlık Resmi Konutu’na geçen Erdoğan, burada Terörle Mücadelede Durum Değerlendirme Toplantısı adı verilen sürpriz bir zirveye başkanlık etti. Saat 14.30’da başlayan toplantıya Orgeneral Koşaner, Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile asker ve sivil bürokratlar katıldı.



Terör örgütü PKK’nın, ilan ettiği ateşkesi haziranda yapılacak genel seçimlere kadar uzatması, gözleri yeniden bu kapsamda atılacak adımlara çevirmişti. Son olarak 19 Eylül’de toplanan terör zirvesinde yaşanan son gelişmeleri ele alan devletin zirvesi, dün 3 aylık bir aranın ardından bir kez daha bir araya geldi.



Toplantıda, BDP’nin “iki dilli yaşama” yönelik kararı ile DTK’nın kamuoyuna ilan ettiği özerklik taslağı çerçevesinde olası gelişmelerin ele alındığı öğrenildi. İki dil kararı ve bu çerçevede yapılan tartışmalar konusunda yazılı bir açıklama yapma yoluna giden Genelkurmay Başkanlığı’nın kaygılarının, zirvede Genelkurmay Başkanı Koşaner tarafından bir kez daha vurgulandığı kaydedildi.



DTP’nin yasaklı milletvekilleri Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk’un eşbaşkanlığını yaptığı DTK’nın özerlik taslağının da görüşüldüğü toplantıda, taslağın içerdiği, iki dil, iki bayrak, öz savunma gücü gibi radikal hedeflerin yarattığı tartışma ve alınabilecek önlemlerin de ele alındığı öğrenildi. “Özerk bir Kürdistan bölgesinin” oluşturulması gerektiği belirtilen taslakta, “Demokratik özerklik, Türk devletinin Kürtler üzerinde inkâr ve imha politikası temelinde kurduğu siyasi statüyü reddederek kendi özgürlük ve demokrasisini yaşadığı yeni bir statüye kavuşmayı ifade etmektedir” ifadesi dikkati çekmişti. Ayrıca, Demokratik Özerk Kürdistan’ın kendisini temsil eden özgün bayrak ve sembollere sahip olması gerektiği, resmi dilin ise Kürtçe ve Türkçe olması talep ediliyordu.



Toplantıda, eylemsizlik süresini haziranda yapılacak genel seçimlere kadar uzattığını açıklayan ancak terörist Öcalan aracılığıyla bu sürenin daha erkene çekilebileceği mesajı veren PKK’nın son durumu ve iç güvenlik çerçevesinde alınan önlemler masaya yatırıldı. Öcalan’ın avukatları aracılığıyla duyurduğu son mesajlar da bu bağlamda ele alındı.



Toplantıda, Cumhurbaşkanı Gül’ün yanı sıra Başbakan Erdoğan ve DTK yetkilileriyle de görüşen Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin verdiği mesajların da ele alındığı bildirildi. Talabani’nin DTK yetkilileriyle yaptığı görüşmede Öcalan’a selamlarını ilettiği ve barışa katkı sunmaya hazır olduğu mesajını verdiği basına yansımıştı.



3.5 saat süren toplantının ardından, beklentinin aksine yazılı bir açıklama yapılmazken Başbakanlık kaynakları, terörle mücadele ve durum değerlendirmesinin yapıldığını söylemekle yetindi.





Gül: Kürt tarafı diye bir şey yok



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye’nin kendi meselelerinin Türkiye içerisinde konu?ulup halledilmesinin söz konusu olduğunu belirterek, “Ama Irak’tan kaynaklanan bir terör grubu da var. Irak topraklarında silahlı insanlar var. Bunlar ne Irak vatandaşı ne de legal... Dolayısıyla bu çerçeve içinde şüphesiz ki bazı görüşmelerimiz olmuştur” dedi. Talabani ile önceki gün yaptığı görüşmelerine ilişkin bir gazetecinin, “Kendisi daha sonra Kürt tarafıyla (Demokratik Toplum Kongresi Başkanı Ahmet Türk ve Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk) da bir görüşme gerçekleştirdi” demesi üzerine Gül, “Kürt tarafı diye bir şey yok, ama onlar da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları... O taraf, bu taraf diye bir şey yok” diye konuştu.





İki yeni il brifingi



Toplantıda ayrıca Milliyet’in gündeme getirdiği ve terörle daha iyi mücadele etmek amacıyla Hakkâri’nin Yüksekova ve Şırnak’ın Cizre ilçelerinin il yapılmasına yönelik çalışmaların da Atalay tarafından katılımcılara anlatıldığı kaydedildi.





