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Dünya

İKİ DİL KONUŞMAK "ALZHEIMER"A İYİ GELİYOR TORONTO (A.A)

10 Kasım 2010 01:32

-İKİ DİL KONUŞMAK "ALZHEIMER"A İYİ GELİYOR TORONTO (A.A) - 09.11.2010 - En az iki dil konuşan kişilerin yaşlandıklarında alzheimera yakalanma riskinin 5 yıla kadar gecikebileceği belirlendi.  Alzheimer hastası 200'den fazla kişinin dosyasını inceleyen Kanadalı bilim adamları yıllarca, sık sık iki ya da daha fazla dil konuşmuş kişilerde hastalık belirtilerinin 5 yıla kadar gecikebildiğini gördü. Bu gecikmeyi sağlayabilen ilaç henüz bulunmuyor.  Bilim adamları, araştırma sonuçlarının iki dil konuşmanın alzheimer ya da benzer hastalıkları engellediğini göstermediğini ancak bu durumun uzun sayılabilecek süre alzheimerdan korunmayı sağlayabileceğini belirttiler. Araştırma "Neurology" dergisinde yayımlandı. Kanada'da daha önce yapılan ve "Science" dergisinde yayımlanan başka bir araştırma da en az iki dil konuşan kişilerin yaşlandıklarında alzheimer ve diğer bunama hastalıklarına yakalanma riskinin tek dil konuşanlara göre daha az olduğunu göstermişti. 33-88 yaşlarındaki 104 kişinin katıldığı araştırma, çocukluğundan itibaren birden fazla dil öğrenmenin odaklanma ve hatırlama becerisini geliştirdiğini ortaya koymuştu.

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