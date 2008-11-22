İki dev Başkent'te

<img alt style="BORDER-LEFT-COLOR:#ff0000;BORDER-BOTTOM-COLOR:#ff0000;WIDTH:340px;BORDER-TOP-COLOR:#ff0000;HEIGHT:214px;BORDER-RIGHT-COLOR:#ff0000;" hspace="10" src="http://213.243.34.245/media/gsfb3-22.11.8..jpg" align="top" usemap="#rade_img_map_ctl00_ContentPlaceHolder1_RadEditor1_0" vspace="10" border="2" /><br /><map id="rade_img_map_ctl00_ContentPlaceHolder1_RadEditor1_0" name="rade_img_map_ctl00_ContentPlaceHolder1_RadEditor1_0"><br /><br /><b>Eksik F.Bahçe Ankaragücü deplasmanında </b><br /><br /><b>Turkcell Süper Lig'de 12. hafta maçında Ankara'da Ankaragücü ile Fenerbahçe saat 15.00'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda karşı karşıya gelecek. </b><br /><br />Lige kötü bir başlangıç yaptıktan sonra üst üste aldığı puanlarla yükselişe geçen Fenerbahçe, Ankara'ya çok önemli oyuncularından yoksun geldi. Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Roberto Carlos, Semih Şentürk ve Tümer'in yanı sıra Uğur Boral, Burak Yılmaz, Deniz, Önder Turacı ve Can Ankara'ya getirilmedi. <br /><br /><br /><b>Aslan zirveden kopmak istemiyor </b><br /><br /><b>Turkcell Süper Lig'de 12. hafta maçında Ankara'daki bir diğer maçta Ankaraspor ile Galatasaray saat 19.00'da Yenikent ASAŞ Stadı'nda karşılaşacak. </b><br /><br />Sarı-kırmızılı ekip, Turkcell Süper Lig'de 12. haftadan itibaren yapacağı 4 karşılaşmayı da fikstür nedeniyle Ankara ekipleriyle oynayacak. <br /><br />Ligin 12. haftasında bugün deplasmanda Ankaraspor'la karşılaşacak olan Galatasaray, ardından 13. hafta mücadelesinde 30 Kasım Pazar günü Ali Sami Yen Stadı'nda Hacettepe'yi konuk edecek. 14. ve 15. haftasını yine Ankara'da geçirecek olan sarı-kırmızılı ekip, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda 7 Aralık Pazar günü Ankaragücü ile 12 Aralık Cuma günü de Gençlerbirliği'yle karşı karşıya gelecek. <a rel="nofollow"rea shape="RECT" coords="5,5,165,210" href="/content/newsdetail.aspx?newscode=17483&cat=23" target="_blank" /><a rel="nofollow"rea shape="RECT" coords="182,11,333,208" href="/content/newsdetail.aspx?newscode=17485&cat=23" target="_blank" /></map>