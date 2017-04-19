İki derecelendirme kuruluşu, iki farklı referandum yorumu

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ile ilgili yayınladığı raporunda referandum sonucunun başa baş olmasının belirsizliği artırdığını dile getirdi. Diğer bir kredi derecelendirme kuruluşu olan Fitch ise referandumun ekonomik reformların yapılması için alan açabileceğini kaleme aldı.

Moody's, bugün yayınladığı raporunda, "Kutuplaşmış bir seçmen kitlesi, çalkantılı bir jeopolitik ortam, devam eden siyasi belirsizlik ve büyük dış finansman gereklilikleri, Türkiye'nin kredi notu üzerinde şoklara karşı kırılganlık göstermesinin rol oynadığını ortaya çıkarıyor" dedi.

"Hükümet iç politika ve jeopolitik risklerle meşgulken Türk toplumunun kutuplaşmış kalmaya devam etmesini bekliyoruz" diyen Moody's, devam etmekte olan olağanüstü halin iş ortamına ve tüketici güvenine zarar vereceği, bunun da yatırımın ve tüketimin tarihi seviyenin altında kalmasına yol açacağını öne sürdü.

Moody's, genişlemeci mali politikaların devam edeceğini, kamu borçlarının gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranının 2018 sonunda yüzde 30'a ulaşmasının beklendiği vurgulandı.

'Kredi notu lehine canlanma'

Fitch ise bir gün önce yayımladığı raporunda, referandum sonucunun kredi görünümü lehine bir canlanmayı yaratabileceğini aktardı.

Hükümetin mali politikalarını gevşetmesiyle büyümenin artabileceği ayrıca vurgulandı.

İki kurumun da Türkiye ile ilgili kredi notu yatırım yapılabilir seviyenin altında bulunuyor.