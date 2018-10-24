İki çocuk yıkılan duvarın altında ölmüştü; bilirkişi panzeri suçlu buldu

Şırnak'ta 'panzer davası'na ilişkin olarak bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu. Raporda panzer asli kusurlu bulundu.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde, 3 Mayıs 2017’de evlerine giren panzerin altında ezilerek hayatını kaybeden Muhammed (7) ve Furkan Yıldırım (6) kardeşlerin ölümüne ilişkin iki polis hakkında açılan dava kapsamında keşif raporu mahkemeye sunuldu. Panzerde el freninin bulunmadığı ortaya çıkan raporda, sanık Ömer Yeğit’in “yapacak bir şeyinin olmadığı” ileri sürülerek, freni ve direksiyonu çalışan panzer aracının “asli kusurlu”, sanık Yeğit ve onu görevlendiren amir Murat Maden’in ise “tali kusurlu” olduğu ileri sürüldü.

Mezapotamya Ajansı'nın haberine göre yedi sayfalık raporun girişinde kazanın oluş şekli anlatıldı. Haklarında “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 2’şer yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası istenilen polis memuru Ömer Yeğit ve onu görevlendiren Koruma Büro Amiri Murat Maden ile Korumu Büro Amirliğinde görevli polis memuru Fatih Taşkın’ın daha önce verdiği ifadelere yer verildi.

Davanın beşinci duruşması 25 Ekim’de Cizre 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Sürücüsü sürmeye yetkili değil

Raporda, araç sürücüsü sanık Ömer Yeğit’in B sınıfı sürücü belgesinin yeni sürücü belgesindeki karşılığı olan M, B1, B, D1 ve F sürücü belgelerine sahip olduğu kaydedildi. Yeğit’in panzer aracı kullanmak için kurs görmediğinin hatırlatıldığı raporda, Yeğit’in sertifikasının bulunmamasından kaynaklı aracı sürmeye yetkili olmadığı belirtildi.

Söz konusu raporda bilirkişiler tarafından yapılan incelemeler de yer aldı. Kazaya karışan zırhlı panzerde incelemelerde bulunan uzman şoförün raporda, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterinde panzer tipi araç bulunmadığı, daha önce ZMA, GZPT ve Kobra 1 sürücüsü olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptığım fakat zırhlı Panzer tipi araç kullanmadığım için aracın teknik özellikleri hakkında fazla bilgim olmadığı…” ifadeleri yer aldı.

Fren çalışıyor: Yapacak bir şey yok

Güç takviyesi yapıldıktan sonra aracın çalışır bir şekilde kullanabildiğini ve direksiyonu ile fren sisteminde sorun olmadığını ifade eden uzman şoför, incelemesinin devamında şu ifadeleri kullandı:

“Ancak 73 A 0133 plakalı zırhlı panzer hakkında dosya içeriğindeki ifadeler ve kamere kayıtları incelendiğinde olay öncesi stop ettiği, stop etmesi üzerine ayak fren sisteminin çalışmadığı, aracı durdurmak için araç üzerinde yapılan incelemede başkaca bir fren sisteminin (El Freni) olmadığı, vitesin park konumuna geçirilemediği dosya içeriğinden anlaşıldığı, bu durumda sanık sürücü Ömer Yeğit’in aracı durdurmak için yapacak bir şeyinin olmadığının tespit edildiği, keşif günü aracın stop halinde eğimli bir yerde testi yapılamadığından fren sistemi ve viteslerin değiştirme durumu incelenememiştir.”

Makine mühendisi: Fren ve direksiyonda problem yok

Panzerde incelemelerde bulunan uzman makine mühendis ise, nispi direksiyon dönme hareketinin keşif esnasında gözlemlenen çember yayı şeklindeki yol için yeterli olacağına dikkat çekti. Aracın çalışır ve durur vaziyetteyken fren ve direksiyon mekanizmasında herhangi bir problemin olmadığının belirtildiği inceleme kısmında, “Aracın çalışmaz vaziyette hangi vites modunda kaçırma yapıp yapmadığını gözlemlemek adına araç stop ettirilmeye çalışıldı fakat araç stop etmedi. Sürücü bilirkişisinin elektrik ana şalterini kapalı konuma getirmesine rağmen araç çalışmaya devam etti” ifadelerine yer verildi.

Makine mühendisi incelemesinin devamında ise, sanık Yeğit’in, “araç stop ettiğinde, eğim yönüne doğru akmaya başladığında ayağım frendeydi ve birkaç kez bastığımda ise frenler kitlendi” ifadelerine işaret ederek, şu tespitte bulunuldu: “Aracın stop etmesi halinde ani bir fren ile durabileceği ve araç stop ettiğinde ayağını frenden çekmemesi halinde aracın hızlı bir şekilde ivmelenmeyeceği kanaatindeyim.”

"Araç yetersiz şartlarda test edildi"

Makine mühendisi tarafından yapılan incelemenin son bölümünde ise, Yeğit’in aracı kullanmasına müsaade edilmemesi gerektiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: “Stop etmiş halde bulunan aracın emniyet freninin olmaması kazanın gerçekleşme durumunu daha da arttırdığı kanaatindeyim. Fakat kaza yapan panzer tipi zırhlı araç yetersiz şartlarda (kaza olay mahaline göre yetersiz eğim)” test edildi.”

Ne olmuştu?

2 polis hakkında açılan ve ilk duruşması 17 Ekim 2017 tarihinde görülen davada, tutuklu polis tahliye edilmişti. Zırhlı araç sürücüsü yaptığı savunmada, ehliyetinin olmamasına rağmen daha önce farklı yerlerde görevlendirildiğini belirtmiş ve olaydan kendisini görevlendiren İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Erdoğan ile yetkilileri sorumlu tutmuştu.

Söz konusu davada ismi geçen polis Tuncay Taşdemir ile İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Erdoğan’ın ise, disiplin soruşturması neticesinde ceza aldıkları ortaya çıkmıştı