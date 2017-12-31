İki çocuk karakol yakınına bomba atılması olayı nedeniyle gözaltında

Adana'da Hürriyet Polis Merkezi yakınındaki bir sokağa el yapımı patlayıcı (EYP) atılmasıyla ilgili PKK ile bağlantılı oldukları iddia edilen 2 çocuk daha gözaltına alındı. Olayla ilgili gözaltı sayısı 7'ye yükseldi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili dün gözaltına alınanların ardından çalışmalarını genişletti.

Ekipler, olaya karıştığı iddia edilen şüphelilerin merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki evlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, PKK ile bağlantıları bulunduğu ve olaya karıştığı ileri sürülen M.D. (13) ve A.D. (15). yakalandı.

Gözaltına alınarak Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Gözaltı sayısının 7'ye yükseldiği olayla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Hürriyet Polis Merkezi yakınındaki bir sokakta 28 Aralık'ta küçük çaplı patlama meydana gelmişti. Patlamada ölen ya da yaralanan olmamıştı. Olayın ardından faillerin yakalanması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 30 Aralık'ta 3'ü çocuk 5 kişiyi gözaltına almıştı.