T24 LogoT24 Logo
Gündem

İKİ ÇOCUK ASİ NEHRİ'NDE BOĞULDU SAMANDAĞ (A.A)

08 Eylül 2010 11:58

-İKİ ÇOCUK ASİ NEHRİ'NDE BOĞULDU SAMANDAĞ (A.A) - 08.09.2010 - Hatay'ın Samandağ ilçesinde, serinlemek için Asi Nehri'ne giren iki çocuk boğuldu. Sutaşı beldesindeki DSİ'ye ait su deposu yakınlarında, dün akşam saatlerinde serinlemek için Asi Nehri'ne giren Soner Latifeci (12) ve Ali Sağaltıcı (11) akıntıya kapıldı. Çocuklar, tüm çabalarına rağmen kıyıya ulaşmayı başaramadı. Suda sürüklenen cesetleri gören vatandaşlar, olayı Jandarma Komutanlığına bildirdi. Jandarma ekipleri ve vatandaşların çabasıyla sudan çıkartılan cesetler, Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24