-İKİ ÇOCUK ASİ NEHRİ'NDE BOĞULDU SAMANDAĞ (A.A) - 08.09.2010 - Hatay'ın Samandağ ilçesinde, serinlemek için Asi Nehri'ne giren iki çocuk boğuldu. Sutaşı beldesindeki DSİ'ye ait su deposu yakınlarında, dün akşam saatlerinde serinlemek için Asi Nehri'ne giren Soner Latifeci (12) ve Ali Sağaltıcı (11) akıntıya kapıldı. Çocuklar, tüm çabalarına rağmen kıyıya ulaşmayı başaramadı. Suda sürüklenen cesetleri gören vatandaşlar, olayı Jandarma Komutanlığına bildirdi. Jandarma ekipleri ve vatandaşların çabasıyla sudan çıkartılan cesetler, Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.