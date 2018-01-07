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İki çocuk annesi tabancayla intihar etti

Sait KUZU/TERME(Samsun),(DHA) - SAMSUN'un Terme ilçesinde C

07 Ocak 2018 23:35

Sait KUZU/TERME(Samsun),(DHA) - SAMSUN\'un Terme ilçesinde C.K. (47) isimli kadın, tabancayla kendini vurarak intihar etti.
Olay Samsun\'un Terme İlçesi Fenk Mahallesi Şehit Rıfat Sezgin Sokak üzerinde meydana geldi. Bİr fındık fabrikasında işçi olarak çalışan evli ve iki çocuk annesi C.K. isimli kadın, evde kimsenin olmadığı sırada tabancayı şakağına dayayarak tetiğe bastı. Kanlar içerisinde yerde kalan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Silah sesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi. Eve gelen ekipler kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Soruşturmanın geniş çaplı sürdüğü belirtildi.

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