İki çocuğunu bıçakla öldürdü

Eski kocasının mutlu olmasına katlanamayan kadın, mahkemenin kocasına verdiği iki çocuğu defalarca bıçaklayarak öldürdü.



Boşandıktan sonra eski kocasının mutlu bir yaşam sürmesini kıskanan kadın, 16 yaşındaki kızı Davina ile 13 yaşındaki kızı Jasmine'yi yataklarında uyurken bıçaklayarak öldürdü. Cinayet sırasında kızı Davina uyanarak kendisini bıçak darbelerinden kurtarmaya çalıştı ama öldürülmekten kurtulamadı.



Vahşi cinayeti işleyen Rekha Kumari-Baker, hiçbir şey olmamış gibi kanlar içinde banyoya girdi, yıkandı ve sonra dışarı çıkarak arabası için benzin aldı. Kadın sonra bir polis arkadaşını arayarak işlediği cinayeti anlattı.



Böyle cani anne görürmedi



41 yaşındaki kadın cinayeti İngilitere'nin Cambridge kentinde mahkeme salonunda anlattı. 2003 yılında eski kocası David Baker ile ayrılmak zorunda kaldı. Başarılı bir işadamı olan David Baker yeni bir sevgili buldu ve daha mutlu bir yaşam sürmeye başladı. Rekha Kumari-Baker'in hayatı ise kabusa dönüştü. İş bulmakta zorlanan kadın, sonunda cinnet geçirerek iki öz kızını yatakta bıçaklayarak öldürdü.