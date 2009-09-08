İki çocuğunu bıçakla öldürdü

Eski kocasının mutlu olmasına katlanamayan kadın, mahkemenin kocasına verdiği iki çocuğu defalarca bıçaklayarak öldürdü.
Boşandıktan sonra eski kocasının mutlu bir yaşam sürmesini kıskanan
kadın, 16 yaşındaki kızı Davina ile 13 yaşındaki kızı Jasmine'yi
yataklarında uyurken bıçaklayarak öldürdü. Cinayet sırasında kızı
Davina uyanarak kendisini bıçak darbelerinden kurtarmaya çalıştı ama
öldürülmekten kurtulamadı.
Vahşi cinayeti işleyen Rekha Kumari-Baker, hiçbir şey olmamış gibi
kanlar içinde banyoya girdi, yıkandı ve sonra dışarı çıkarak arabası
için benzin aldı. Kadın sonra bir polis arkadaşını arayarak işlediği
cinayeti anlattı.
Böyle cani anne görürmedi
41 yaşındaki kadın cinayeti İngilitere'nin Cambridge kentinde mahkeme
salonunda anlattı. 2003 yılında eski kocası David Baker ile ayrılmak
zorunda kaldı. Başarılı bir işadamı olan David Baker yeni bir sevgili
buldu ve daha mutlu bir yaşam sürmeye başladı. Rekha Kumari-Baker'in
hayatı ise kabusa dönüştü. İş bulmakta zorlanan kadın, sonunda cinnet
geçirerek iki öz kızını yatakta bıçaklayarak öldürdü.